حسینه عاشقان ثارالله در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ، نماینده ولی فقیه در استان در مراسم بهره برداری از حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان اظهار داشت: فقدان حسینیه عاشقان ثارالله در این شهرستان احساس می شد و در گذشته نیز حسینیه های دیگری به نام ابا عبدالله الحسین(ع) وجود داشت اما وابسته به یک طایفه و قوم و گروه خاصی بود.

آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: بخشی از مشکلات به مثل کمبود جا و نبود فضای مناسب برای پذیرایی از مهمانان و غیره نیز با این حسینیه رفع شد و دیگر کمتر به مشکلی در این خصوص بر خواهیم خورد.

وی خاطر نشان کرد: اگر این حسینیه در گذشته احداث می شد، شهدایی که در جبل الشهدا دفن شده اند در جایی نزدیک به این حسینیه دفن می شدند تا همجواری با آنها باعث معنویت بیشتر مردم می شد.

همچنین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: این حسینیه با دست خالی و بدون هزینه حتی یک ریال از بودجه استانی سپاه اجرا شده است.

سردار حسین معروفی افزود: در این پروژه و به دلیل کمبود وقت از چند پیمانکار برای تسریع در پروژه بهره گیری شده است و در حال حاضر فضایی مناسب را توانستیم با کسب اجازه از سازمان سپاه و بسیج کشور و قرارگاه قدس در زاهدان و با کمک نهادهای مختلف راه اندازی و به بهره برداری رسانیم.

وی ادامه داد: در این حسینیه غیر از مراسمات مذهبی، جلسات شبهه شناسی، ستیز با وهابیت، جلسات انقلابیون و غیره برگزار می شود و همه مردم می توانند از آن بهره گیری کنند.

وی تاکید کرد: در راستای مشارکت بیشتر مردم در امورات این حسینیه، مقرر شده تا جمعی از مردم نیز به عنوان هیئت امنای این حسینیه منصوب شوند.

فرمانده سپاه سلمان اظهار کرد: محل این حسینیه قبلا سوله ورزشی بود و کمتر مورد بهره برداری قرار می گرفت و با برنامه ریزی که شد توانستیم با بهره گیری از اسکلت این سوله و تخریب و خاک برداری از سالن این حسینیه را در فضایی مناسب به سرانجام برسانیم و تمام امکانات و تجهیزات آن نیز به طور ویژه دیده شده که از جمله آنها می توان به داشتن محل استراحت مدعوین مهمان، داشتن انبار، داشتن ۳هزار صندلی و غیره اشاره کرد.

وی با اشاره به سوله های صالحین و ۹دی زاهدان گفت: در زاهدان ۸سوله صالحین و یک سالن۹دی وجود دارد که با توجه به نبود سالن مخصوص ورزش بانوان در سالن های ورزشی سپاه در زاهدان به بانوان اختصاص یافته است و مجوز چند سالن دیگر را نیز به جز سالن های در دست ساخت حاشیه شهر را نیز دریافت کرده ایم که ساخت آنها در دستور کار قرار گرفته است