به گزارش خبرگزاری مهر و و به نقل از از روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی و گردشگری، سیدمحمود میراسکندری با اعلام این خبر افزود: محوطه کلگه از جمله آثار تاریخی شهرستان سیروان در استان ایلام است که به ‌دلیل قرارگیری در حاشیه رودخانه سیمره با آبگیری سد سیمره در دریاچه سد مدفون می‌شود.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که محوطه کلگه با وسعتی در حدود ۱۰۰ هکتار در بردارنده آثار مختلفی از جمله غار باستانی، استقرارگاه‌ های دایمی و موقت و گورستان است که در دوره‌های مختلف به ‌شدت تحت‌ تاثیر رخدادهای طبیعی و تغییرات محیطی منطقه بوده است.

سرپرست کاوش در محوطه باستانی کَلگه استان ایلام با بیان اینکه محوطه کلگه به‌ دلیل شرایط محیطی مناسب و مساعد، از دیرباز موردتوجه انسان‌ها بوده است،یادآورشد: با توجه به اهمیت و قدمت محوطه کلگه و نیز خطر ناشی از آبگیری سد برای این محوطه، کاوش نجات‌بخشی آن در دستور کار پژوهشکده باستان‌شناسی قرار گرفت.

به‌گفته وی، مطالعات اصولی و دقیق به ‌منظور معرفی و پی بردن به ارزش‌های والا و جایگاه این محوطه در مطالعات باستان‌ شناختی منطقه با توجه به گاه‌ نگاری و ادوار فرهنگی و گستردگی محوطه و همچنین لزوم برنامه‌ریزی برای مطالعات بعدی پیش از آبگیری سد از جمله اهدافی بودند که طی اجرای طرح کاوش نجات ‌بخشی محوطه باستانی به آن‌ها پرداخته شد.

کاوش اضطراری در محوطه کلگه شهرستان سیروان در استان ایلام با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام گرفت.