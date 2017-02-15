توجه به ظرفیت نمایشگاهی برای عرضه محصولات صنایع کوچک در سطح دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در مراسم رونمایی از کتاب میراث داران سوهان و امضای تفاهم نامه شرکت شهرک‌های صنعتی قم و اتحادیه صنوف که ظهر چهارشنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه رشد و توسعه در گرو همکاری و مشارکت جمعی است، اظهار کرد: مسیری که در صنعت استان طی شده است نشان می‌دهد که بلوغی در حال اتفاق افتادن است.

استاندار قم با تأکید بر لزوم هم افزایی دستگاه‌ها در عرصه صنعت، افزود: در دنیای امروز و شدت رقابت، کار در این عرصه بسیار سخت‌تر شده است، با توجه به اینکه در عرصه فرش امروز رقبای بزرگی برای ایران مطرح شده است.

وی با تأکید بر کیفیت بخشی محصولات به منظور جذب بازارهای جهانی، تصریح کرد: برای استمرار بازارهای جهانی باید در این حوزه بر کیفیت توجه ویژه‌ای داشته باشیم و اگر این اتفاق نیفتد دیگران جایگاه بازارهای جهانی را خواهند گرفت.

باید بسترسازی در حوزه فرهنگ ایجاد شود

صادقی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی در توسعه کشور، اظهار داشت: باید زیرساخت‌ها و بسترسازی در حوزه فرهنگ هم ایجاد شود و توجه به اقتصاد مقاومتی در این عرصه نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قم با تأکید بر اینکه برای گسترش سطح تولید و اشتغال باید قوانین و حمایت‌های ویژه‌ای برای ورود سرمایه‌گذارن ایجاد شود، گفت: باید در ارائه آنچه داریم در خارج از کشور اقدام کنیم و این می‌تواند تضمین کننده اشتغال و تولید باشد.

وی با اشاره به اهمیت افزایش بودجه‌های نمایشگاهی، گفت: این مسئله راهکاری برای معرفی محصولات کشور است که می‌تواند کشور را به سمت رشد منطقی تولیدات و توسعه اقتصادی کشور حرکت دهد.

صادقی با اشاره به اهمیت نگاه نوآورانه، افزود: همه صنوف باید به سمتی حرکت کنند که میزان بهره‌وری را در تولید محصولات خود افزایش دهند.