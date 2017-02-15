صعود تیم مرودشت به مکان سوم جدول رده بندی هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با برگزاری پنج دیدار برگزار شد. تیم هیات هندبال مرودشت نیز در یکی از دیدارها به مصاف شهرداری ارومیه رفت که موفق شد حریف خود را با نتیجه ۳۱ بر ۲۸ شکست دهد.

نماینده استان فارس در لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با پیروزی در این مسابقه و کسب ۲۰ امتیاز تا پایان هفته چهاردهم مکان سوم جدول را از آن خود کرد.

در سایر دیدارهای این هفته نیز دیدار شهرداری کاشان در دیدار با نفت و گاز گچساران به تساوی ۳۰ بر ۳۰ به پایان رسید و بازی هپکوی اراک و فولاد مبارکه سپاهان با پیروزی ۲۷ بر ۲۶ اراکی ها همراه شد.

نیروی زمینی تهران که نیم فصل دوم را خوب آغاز کرده در بافق موفق به شکست ۲۵ بر ۲۱ توسعه عمران بافق شد .

در سبزوار نیز دیدار تیم های بیتای سبزوار و مس کرمان ۲۲ بر ۲۱ به سود سبزوار ی ها به پایان رسید.