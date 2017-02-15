موگرینی:فاصله میان اروپا و آمریکا افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت درباره رویکردهای خود پس از سفر به آمریکا و دیدار با مقامات این کشور اظهار داشت: سیاست تک قطبی بودن از سوی آمریکا سبب بروز مناقشاتی می شود که می تواند حتی بی ثباتی در جهان را نیز در بر داشته باشد.

وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به آمریکا گفت: آنچه پس از دیدار با مقامات آمریکا عاید من شد این است که اروپا و آمریکا در مواضع زیادی دارای اختلاف نظرهایی هستند که این امر به هیچ وجه دور از انتظار نیست، اما گمان می رود با عمیق شدن این اختلاف ها فاصله دوجانبه افزایش پیدا کند.

موگرینی در خصوص بهبود بروز احتمالی این امر خاطر نشان کرد: گفتگو می تواند سیاست مناسبی باشد تا دو طرف بتوانند در قالب آن چه نقاط مشترکی دارند. باید به این نکته اذعان داشت که مناسبات فراآتلانتیک در حال ورود به یک مرحله جدید است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این گفتگو درباره احتمال انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس گفت: من نسبت به تحقق این اتفاق هشدار می دهم.