به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه هنر و ادبیات هلال نخستین اپلیکیشن کتاب‌های اشعار آئینی را در نخستین روز از اسفند ماه رونمایی می‌کند.

در این اپلیکیشن بیش از ده‌ها هزار بیت محتوای فاخر و ارزشمند در مدح و منقبت ائمه اطهار (علیهم السلام) در قالب کتاب الکترونیک ارائه شده است.

موسسه هنر و ادبیات هلال در یک دهه فعالیت خود توانسته است اشعار و سروده‌های اساتید و شعرای آیینی را در قالب منشورات گوناگون به عموم مردم و به خصوص مداحان سراسر کشور عرضه کند و به تازکی نیز کتاب‌های تولید شده خود را در قالب‌های گوناگون در اختیار مخاطبانش قرار داده است.

بنا بر اعلام این موسسه در راستای گسترش سرانه مطالعه با رویکرد معارف اهل بیت(علیهم السلام) فراخوانی برای تمامی مداحان کشور از طریق پیامک جهت عضویت در این اپلیکیشن ارسال خواهد شد و مداحان پس از نصب وثبت نام این اپلیکیشین از تسهیلات خرید و تخفیفات ویژه بهره مند می‌شوند ضمن اینکه تمامی کتاب‌های این اپلیکیشن نیز به صورت نیم بها قیمت گذاری شده اند تا عموم مردم نیز به آسانی از این محتوا بهره مند شوند.

این اپلیکیشن از طریق پایگاه اینترنتی مدایح به نشانی www.madayeh.com در حال حاضر قابل دریافت است.