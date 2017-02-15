به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عبدالکریمی در نشست «جامعه شناسی پدیداری و جامعه ایرانی: تحلیل و ارزیابی جامعه شناسی پیتر برگر» که به همت انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، در ابتدا با اشاره به اینکه فلسفه مهم و همچنین رابطه فلسفه با جامعهشناسی بسیار مهم است، گفت: زمانی که جامعهشناسی گوشی برای شنیدن فلسفه نداشته باشد، قوام نخواهد یافت. همانطور که همه بنیانگذاران جامعهشناسی فیلسوف نیز بودهاند. اساساً جامعهشناسی مستقل از فلسفه علوم اجتماعی نیست؛ به همین دلیل حتماً باید یک نوع گشودگی و دیالوگ میان این دو باشد.
وی افزود: جامعهشناسی معرفت یکی از شاخههای جدید جامعهشناسی است. شاید به یک اعتبار هم بتوان گفت که آنچنان جدید هم نیست چرا که نطفههای آن را در همه آرای جامعهشناسی میبینیم. شاید بتوان قبل از هر چیز آن را در اندیشههای مارکس دید؛ لذا چندان جدید نیست.
وی گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه ما ناشی از این است که ما هنوز مارکسی پیدا نکردهایم که ما را متوجه واقعبودگی اجتماعی کند. لذا بحثهای سیاسی ـ اجتماعی ما از سطح بحثهای ایدئولوژیک فراتر نمیروند.
عبدالکریمی در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه با جامعهشناسی معرفت موافقم، اما معتقدم که ما را با خطرات و آفات بسیاری مواجه میکند. در هر حال باید بگویم که جامعهشناسان باید بر روی آفات آن هم بیاندیشند. میخواهم بگویم میان جامعهشناسی معرفت و تقلیل گرایی یعنی خطری که بشر دوران ما را تهدید میکند، پیوند وثیقی وجود دارد.
فایل صوتی این سخنرانی را در بالا می توانید بشنوید.
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