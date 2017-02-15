محمدرضا عدالتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران همواره موجب یاس و ناامیدی دشمنان است و مردم انقلابی و ولایت‌مدار ایران اسلامی همواره نقشه‌های شوم دشمنان نظام و انقلاب را خنثی نمودند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مایه ترس و وحشت دشمنان انقلاب دانست و گفت: ملت و نیروهای مسلح ما خودباوری، ایمان و روحیه جهادی را سرلوحه خود قرار داده‌اند.

وی با اشاره به تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده در دوران دفاع مقدس بیان کرد: هم اکنون نیز مدافعان حرم برای دفاع از اسلام عزیز و حراست از حرم مطهر اهل بیت(ع) در صحنه‌اند و با عزمی راسخ پای در رکاب شهادت می‌گذارند و این مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار پلید و صهیونیست جهانخوار یادآور رشادت‌های مالک اشترها و ابوذرها در دفاع از دین مبین اسلام است.

عدالتخواه حکومت توحیدی بر پایه احکام نورانی الهی را از ابعاد انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: دشمنان ما از ابتدای انقلاب هر ترفندی را برای تزلزل نظام به کار گرفتند اما به یاری خداوند متعال و هدایت رهبری معظم انقلاب اسلامی و بصیرت مردم، دشمنان ما به خاک ذلت افتادند.

عدالتخواه بیان کرد: مدافعان حرم امروز از جان و مال خود گذشتند و برای مبارزه با دست نشاندگان استکبار و تکفیری‌های مزدور در جبهه‌های عراق و سوریه از دین مبین اسلام دفاع می‌کنند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمانشاه با تاکید بر حفظ روحیه انقلابی و شکست ناپذیری برای تحقق آرمان‌های والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران گفت: پشتیبانی از ولایت فقیه انقلاب ما را بیمه می‌کند و همه ما تحت امر مقام معظم رهبری هستیم.