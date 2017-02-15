شمارش معکوس شروع به کار خط دو قطار شهری مشهد

قاسم طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مراحل آزمایشی خط دو قطار شهری مشهد رو به اتمام است، اظهار کرد: دوم اسفندماه سال جاری و همزمان با بهره برداری از خط یک قطار شهری مشهد، خط دوم این ناوگان به صورت آزمایشی از ساعت ۷ الی ۱۰ صبح روی ریل قرار خواهد گرفت.

وی افزود: یک رام قطار با پنج واگن و فاصله زمانی ۳۰ دقیقه شروع به کار می کند. هزینه حمل و نقل خط دوم قطارشهری، همانند خط یک این ناوگان، ۵۵۰ تومان بوده و مردم می توانند با در دست داشتن من کارت، این هزینه را بپردازند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد با بیان این که تمام امکانات ایمنی خط دو رعایت شده، ادامه داد: تمامی مسافران بیمه هستند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد ؛ آنتن های خطوط یکی از اپراتورهای تلفن همراه در سطح ایستگاه در حال نصب بوده و با دو شرکت دیگر نیز مبادلات و گفتگوها جهت اقدامات لازم برای آنتن دهی مناسب تلفن های همراه انجام شده و در آینده نزدیک به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه اگر تقاضا وجود داشته باشد، امکانات جانبی ایستگاه ها تامین می شود، گفت: در گذشته بسیاری از مردم تقاضای احداث نمازخانه در ایستگاه ها داشتند اما پس از احداث، استقبال مناسبی از آن صورت نگرفته است.