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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

جانشین فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش ۱۲درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۱۲درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- جانشین فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از افزایش ۱۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله برزویی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: میزان کشفیات موادمخدر در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۶۰۳ خرده فروش و سال گذشته ۴۹۴ نفر دستگیر شده اند.  

وی گفت: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون دو هزار و ۲۸۲ نفر و در سال گذشته دو هزار و ۶۲۱ نفر از متهمین بخش مواد مخدر در این استان دستگیر شده اند.

۹۶درصد دستگیرشدگان بخش مواد مخدر  چهارمحال و بختیاری بومی هستند

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار دستگیر شدگان مواد مخدر در این استان، تصریح کرد: افرادی که بیش از پنج مرتبه، بین دو تا پنج مرتبه و برای بار اول دستگیر شده اند به ترتیب ۳۹۲، ۹۸۷ و ۴۹۵ نفر هستند.

وی ادامه داد: ۹۶ درصد دستگیرشدگان بخش مواد مخدر بومی و چهار درصد آنها غیر بومی هستند.

برزویی با بیان اینکه ۹۸ درصد دستگیرشدگان موادمخدر مرد و دو درصد آنها زن هستند، افزود: یک هزار و ۷۰۰ نفر از دستگیرشدگان بخش مواد مخدر مرد و ۲۷ نفر زن هستند.

کد مطلب 3908284

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