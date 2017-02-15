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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

در چهارمحال و بختیاری؛

۱.۵ میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری از اعتیاد هزینه می شود

۱.۵ میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری از اعتیاد هزینه می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری از اعتیاد در چهارمحال و بختیاری هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: ۱.۵ میلیارد تومان از اعتبارات سالجاری این استان برای هزینه در بخش مبارزه با موادمخدر در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، مسئولان از جمله معاونت پیشگیری و مبارزه با موادمخدر دادگستری، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر باید اقدامات لازم را برای اجرای طرح های فرهنگی انجام دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح های فرهنگی در خصوص پیشگیری و مبارزه با موادمخدر حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سالجاری در حد امکان و ضوابط بودجه و قانون و مقررات تعریف که این طرح ها در ردیف بودجه سال ۹۶ لحاظ شوند.

کد مطلب 3908296

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