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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

رئیس ستاد مدیریت بحران رفسنجان خبر داد:

خسارت سیل به ۵ منزل مسکونی در روستای ناصریه رفسنجان

خسارت سیل به ۵ منزل مسکونی در روستای ناصریه رفسنجان

رفسنجان - رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان رفسنجان از وارد شدن خسارت به پنج واحد مسکونی در روستای ناصریه رفسنجان بر اثر جاری شدن سیل و آبگرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه مدیریت بحران شهرستان رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: الحمدلله شاهد نزولات جوی و بارش رحمت الهی در استان کرمان هستیم که شدت این بارش‌ها در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بیشتر بوده است.

وی افزود: شهر رفسنجان و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی و بخشی از منطقه کشکوئیه در پایین‌دست ارتفاعات قرار گرفته و شاهد جریان آب در مسیرهای سیل و رودخانه‌ها در دو بخش کشکوئیه و مرکزی بوده‌ایم.

ملانوری ادامه داد: با تداوم بارش ها با اقداماتی که انجام شده مشکلی خاصی نبود و آب در مسیر خود هدایت می‌شود اما در روستای ناصریه سیل به پنج خانه و تعدادی واحد دامداری خسارت زد.

فرماندار رفسنجان تأکید کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل و دستگاهها ذیربط آماده‌باش هستند تا با تدابیری که می‌اندیشند هرگونه حادثه‌ای را مدیریت کنند.

ملانوری با بیان اینکه خسارت‌های وارده به منطقه در دست بررسی است، ابراز داشت: در حال حاضر با اقداماتی که ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام داده مسیرها بسته شده و فعلا خسارتی منطقه را تهدید نمی‌کند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان رفسنجان تصریح کرد: لازم است کشاورزان و دامداران سیل بندها، مسیر آب‌ها و سیلاب‌ها را تخریب نکرده و آب را برای استفاده در کشاورزی به محل موردنظر خود هدایت نکنند چرا که سبب ایجاد سیلاب در مناطق مسکونی می‌شود.

کد مطلب 3908304

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