خسارت سیل به ۵ منزل مسکونی در روستای ناصریه رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه مدیریت بحران شهرستان رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: الحمدلله شاهد نزولات جوی و بارش رحمت الهی در استان کرمان هستیم که شدت این بارشها در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بیشتر بوده است.
وی افزود: شهر رفسنجان و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی و بخشی از منطقه کشکوئیه در پاییندست ارتفاعات قرار گرفته و شاهد جریان آب در مسیرهای سیل و رودخانهها در دو بخش کشکوئیه و مرکزی بودهایم.
ملانوری ادامه داد: با تداوم بارش ها با اقداماتی که انجام شده مشکلی خاصی نبود و آب در مسیر خود هدایت میشود اما در روستای ناصریه سیل به پنج خانه و تعدادی واحد دامداری خسارت زد.
فرماندار رفسنجان تأکید کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل و دستگاهها ذیربط آمادهباش هستند تا با تدابیری که میاندیشند هرگونه حادثهای را مدیریت کنند.
ملانوری با بیان اینکه خسارتهای وارده به منطقه در دست بررسی است، ابراز داشت: در حال حاضر با اقداماتی که ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام داده مسیرها بسته شده و فعلا خسارتی منطقه را تهدید نمیکند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان رفسنجان تصریح کرد: لازم است کشاورزان و دامداران سیل بندها، مسیر آبها و سیلابها را تخریب نکرده و آب را برای استفاده در کشاورزی به محل موردنظر خود هدایت نکنند چرا که سبب ایجاد سیلاب در مناطق مسکونی میشود.
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