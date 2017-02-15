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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

رئیس اداره بهداشت نیروهای مسلح،

دامنه آموزش های امدادی باید گسترش یابد

دامنه آموزش های امدادی باید گسترش یابد

رئیس اداره بهداشت نیروهای مسلح، گفت: با توجه به مستعد بودن کشور در مواجهه با بلایای طبیعی، دامنه آموزش های امدادگری به سایر اقشار جامعه نیز باید گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن عراقی زاده در اولین روز همایش پرستاری و مدیریت بحران  نیروهای مسلح با اشاره به  قدر و منزلت خدمات پرستاران در پیشگاه خداوند متعال، اظهار کرد : یکی از بزرگترین، شایسته ترین و البته مقبول ترین عبادات در نزد خداوند رسیدگی به بیماران و دردمندان است و پرستاران باید قدردان این توفیق بزرگ الهی باشند.

وی بر لزوم تکریم و بزرگداشت بیماران از سوی تیم درمان تاکید و خاطر نشان کرد: نگاه یکسان و برخاسته از تکریم و احترام به بیماران است که قدر و منزلت خدمات شما پرستاران را بالا می برد.

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینکه جنگ های آینده با تجربه ای که ما از دوران دفاع مقدس تجربه کردیم، کاملا متفاوت است، بیان کرد: در دوران دفاع مقدس ما با مفاهیمی همچون خاکریز، کانال، سیم خاردار، میدان میم و ... مواجه بودیم، اما آنچه که از جنگ های آینده متصور است نبردی در وسعت یک جغرافیای ۳۶۰ درجه است.

وی اضافه کرد: این جنگ ها به شدت مبتنی بر تکنولوژی های رباطی ، الکترونیکی ، سلاح های نامتعارف ، تهاجمات سایبری ،تخریب انسجام روحی ، روانی و به کارگیری نیروهای استیجاری و نیابتی هستند.

سردار عراقی زاده تصریح کرد: وظیفه ما به عنوان دست اندرکاران بهداشت، امداد و درمان، اشراف اطلاعاتی دقیق از سناریوی این جنگ ها و پیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله ، مدیریت عوارض و خسارات ناشی از این جنگ ها است.

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح افزود: متون آموزشی ما در دانشگاه های پرستاری و پیراپزشکی باید متناسب با تهدیداتی که در جنگ های نوین متصور است، پیش بینی و تدوین شود. آموزش های خود و دگر امدادی  به عنوان یک اصل در نیروها نهادینه شود.

وی با اشاره به وسعت و گستردگی جنگ های آینده بر لزوم آموزش های مداوم  خود و دگرامدادی تأکید و تصریح کرد: باید متولیان و دست اندرکاران حوزه بهداشت ، امداد و درمان در نیروها ترتیبی اتخاذ کنند که با تداوم دوره های آموزشی  خودامدادی و دگرامدادی هر نیرو به تنهایی یک امدادگر و دگرامداد باشد تا در مواقع بحران اقدامات اولیه امدادی را برای خود و همرزم  انجام دهد.

این مقام نظامی خاطر نشان کرد: مدیریت بحران تنها به جنگ ها محدود نمی شود و با توجه به مستعد بودن کشور در مواجهه با بلایای طبیعی ضرورت دارد دامنه آموزش های امدادگری به سایر اقشار جامعه نیز گسترش یابد تا آمار مرگ و میر تا آنجا که امکان دارد کاهش پیدا کند.

کد مطلب 3908306

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