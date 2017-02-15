دامنه آموزش های امدادی باید گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن عراقی زاده در اولین روز همایش پرستاری و مدیریت بحران نیروهای مسلح با اشاره به قدر و منزلت خدمات پرستاران در پیشگاه خداوند متعال، اظهار کرد : یکی از بزرگترین، شایسته ترین و البته مقبول ترین عبادات در نزد خداوند رسیدگی به بیماران و دردمندان است و پرستاران باید قدردان این توفیق بزرگ الهی باشند.

وی بر لزوم تکریم و بزرگداشت بیماران از سوی تیم درمان تاکید و خاطر نشان کرد: نگاه یکسان و برخاسته از تکریم و احترام به بیماران است که قدر و منزلت خدمات شما پرستاران را بالا می برد.

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینکه جنگ های آینده با تجربه ای که ما از دوران دفاع مقدس تجربه کردیم، کاملا متفاوت است، بیان کرد: در دوران دفاع مقدس ما با مفاهیمی همچون خاکریز، کانال، سیم خاردار، میدان میم و ... مواجه بودیم، اما آنچه که از جنگ های آینده متصور است نبردی در وسعت یک جغرافیای ۳۶۰ درجه است.

وی اضافه کرد: این جنگ ها به شدت مبتنی بر تکنولوژی های رباطی ، الکترونیکی ، سلاح های نامتعارف ، تهاجمات سایبری ،تخریب انسجام روحی ، روانی و به کارگیری نیروهای استیجاری و نیابتی هستند.

سردار عراقی زاده تصریح کرد: وظیفه ما به عنوان دست اندرکاران بهداشت، امداد و درمان، اشراف اطلاعاتی دقیق از سناریوی این جنگ ها و پیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله ، مدیریت عوارض و خسارات ناشی از این جنگ ها است.

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح افزود: متون آموزشی ما در دانشگاه های پرستاری و پیراپزشکی باید متناسب با تهدیداتی که در جنگ های نوین متصور است، پیش بینی و تدوین شود. آموزش های خود و دگر امدادی به عنوان یک اصل در نیروها نهادینه شود.

وی با اشاره به وسعت و گستردگی جنگ های آینده بر لزوم آموزش های مداوم خود و دگرامدادی تأکید و تصریح کرد: باید متولیان و دست اندرکاران حوزه بهداشت ، امداد و درمان در نیروها ترتیبی اتخاذ کنند که با تداوم دوره های آموزشی خودامدادی و دگرامدادی هر نیرو به تنهایی یک امدادگر و دگرامداد باشد تا در مواقع بحران اقدامات اولیه امدادی را برای خود و همرزم انجام دهد.

این مقام نظامی خاطر نشان کرد: مدیریت بحران تنها به جنگ ها محدود نمی شود و با توجه به مستعد بودن کشور در مواجهه با بلایای طبیعی ضرورت دارد دامنه آموزش های امدادگری به سایر اقشار جامعه نیز گسترش یابد تا آمار مرگ و میر تا آنجا که امکان دارد کاهش پیدا کند.