کلاهبردار ۷۰۰ میلیونی فضای مجازی در رودبارجنوب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا فیروز بخت گفت: در راستای اجرای نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس مبنی بر جلب متهمی که به جرم کلاهبرداری در فضای مجاز تحت تعقیب بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و استفاده از منابع محلی از حضور متهم در یکی از روستاهای اطراف شهرستان مطلع و به همراه مأموران پلیس فتا اعزامی از شهرستان بندر عباس به محل مورد نظر عزیمت کردند.

فرمانده انتظامی رودبار جنوب بیان کرد: پس از شناسایی محل سکونت متهم، نامبرده در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و به مقر پلیس امنیت عمومی شهرستان منتقل شد.

سرهنگ فیروز بخت با اشاره به این مطلب که متهم به کلاهبرداری مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال در فضای مجازی اعتراف کرده اظهار کرد: وی با ساختن صفحات شخصی و قرار دادن عکسهای جعلی از زنان و دختران در شبکه های اجتماعی، افراد را مورد سوء استفاده مالی قرار می داده است.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب در پایان با بیان اینکه متهم بعد از سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد، به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد غریبه در اینترنت اعتماد نکنند و همچنین عکس ها و فیلم های شخصی و خصوصی خود را در اینترنت منتشر و آن را در اختیار دیگران قرار ندهند.