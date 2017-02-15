یادواره شهدای عملیات والفجر ۵ با حضور سردار نقدی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد روح الله جاویدان اظهار کرد:این مراسم روز جمعه، ۲۹ بهمن ماه از ساعت ۹ صبح در محل نقطه رهایی عملیات والفجر ۵ واقع در سه راهی چنگوله برگزار می شود.

وی افزود: میهمان ویژه این مراسم سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه مهران تصریح کرد: این آیین تنها یادواره شهدای شوهان نیست بلکه به تمامی شهدای هشت سال دفاع مقدس و به خصوص شهدای گرانقدر عملیات والفجر ۵ اختصاص دارد.

سرگرد جاویدان یادآور شد:عملیات والفجر پنج ساعت ۲۴ روز ۲۷ بهمن سال ۱۳۶۲ با رمز یا زهرا (س) در منطقه کوهستانی چنگوله حد فاصل شهرهای مهران و دهلران به اجرا درآمد.

وی گفت: نیروهای عمل کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو مرحله با هدف آزادسازی بلندی‌های منطقه چنگوله وارد عمل شدند که دستاوردهای این عملیات آزادسازی ۱۱۰ کیلومتر مربع، انهدام ۴۰ تانک، دو بالگرد و به هلاکت رساندن بیش از سه هزار و ۶۰۰ عراقی و غنیمت گرفتن ده ها دستگاه تانک و نفربر و خودرو بود.