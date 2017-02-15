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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان:

سازمان بورس استان خوزستان در شرایط نامطلوبی قرار دارد

سازمان بورس استان خوزستان در شرایط نامطلوبی قرار دارد

اهواز - سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: در خوزستان هم سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته ولی عملکرد شرکت ها و ورود به این سازمان نسبت به کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی بحرینی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بورس استانداری خوزستان اظهار کرد: همه استحضار دارند که نقطه مطلوب تلاش های همه دولت ها وفاق اقتصادی و معیشتی مردم را به دنبال دارد و دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی یکی از دغدغه های دولت ها محسوب می شود. رشد و توسعه قطعا محقق نخواهد شد مگر با سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها که این مهم نیازمند یک سری زیرساخت ها و الزامات هست.

وی افزود: خوزستان با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و وجود پتانسیل های فراوان در بخش صنعت و کشاورزی و وجود منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در خیلی از زمینه ها رتبه اول کشور هستیم و بخش کشاورزی، آب های جاری، فولاد، سیمان و بسیاری از صنایع از جمله گردشگری و میراث فرهنگی خوزستان را به عنوان یک استان متمایز و خاص معرفی کرده است اما متأسفانه در زمینه مشارکت اقتصادی ضریب قابل توجهی نداریم و بر اساس آمار و ارقام ۹.۳ نسبت به میانگین کشوری نرخ مشارکت اقتصادی پایین تری داریم.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان عنوان کرد: جمع آوری سرمایه های خرد و تبدیل به احسن کردن آنها و استفاده بهینه از این سرمایه ها یکی از دلایل اصلی شکل گیری سازمان بورس هست که در استان خوزستان هم سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته ولی عملکرد شرکت ها و ورود آنها به این سازمان نسبت به کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد.

بحرینی مقدم تصریح کرد: از ۳۷ صنعت کشور در استان خوزستان تنها ۶ صنعت در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند که از بعضا در زمینه تولید محصولات شیمیایی، املاک، سیمان، آهن، گچ، مستقلاب و فلزات اساسی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: رتبه خوزستان در کل کشور با ثبت ۱۶ شرکت در بورس و فرابورس ششم است. تهران با ۱۷۱ شرکت، اصفهان با ۴۵ شرکت، قزوین با ۲۵ شرکت، فارس با ۲۳، خراسان رضوی با ۲۲ و آذربایجان شرقی با ۱۷ شرکت در رتبه های اول تا پنجم کشور قرار دارند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: خوزستان با وجود این همه پتانسیل ها و شرکت های فراوان در سطح استان که قابلیت و ظرفیت ورود به سازمان بورس را دارند، رتبه ۶ کشور است.

کد مطلب 3908328

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