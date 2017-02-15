سازمان بورس استان خوزستان در شرایط نامطلوبی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی بحرینی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بورس استانداری خوزستان اظهار کرد: همه استحضار دارند که نقطه مطلوب تلاش های همه دولت ها وفاق اقتصادی و معیشتی مردم را به دنبال دارد و دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی یکی از دغدغه های دولت ها محسوب می شود. رشد و توسعه قطعا محقق نخواهد شد مگر با سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها که این مهم نیازمند یک سری زیرساخت ها و الزامات هست.

وی افزود: خوزستان با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و وجود پتانسیل های فراوان در بخش صنعت و کشاورزی و وجود منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در خیلی از زمینه ها رتبه اول کشور هستیم و بخش کشاورزی، آب های جاری، فولاد، سیمان و بسیاری از صنایع از جمله گردشگری و میراث فرهنگی خوزستان را به عنوان یک استان متمایز و خاص معرفی کرده است اما متأسفانه در زمینه مشارکت اقتصادی ضریب قابل توجهی نداریم و بر اساس آمار و ارقام ۹.۳ نسبت به میانگین کشوری نرخ مشارکت اقتصادی پایین تری داریم.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان عنوان کرد: جمع آوری سرمایه های خرد و تبدیل به احسن کردن آنها و استفاده بهینه از این سرمایه ها یکی از دلایل اصلی شکل گیری سازمان بورس هست که در استان خوزستان هم سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته ولی عملکرد شرکت ها و ورود آنها به این سازمان نسبت به کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد.

بحرینی مقدم تصریح کرد: از ۳۷ صنعت کشور در استان خوزستان تنها ۶ صنعت در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند که از بعضا در زمینه تولید محصولات شیمیایی، املاک، سیمان، آهن، گچ، مستقلاب و فلزات اساسی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: رتبه خوزستان در کل کشور با ثبت ۱۶ شرکت در بورس و فرابورس ششم است. تهران با ۱۷۱ شرکت، اصفهان با ۴۵ شرکت، قزوین با ۲۵ شرکت، فارس با ۲۳، خراسان رضوی با ۲۲ و آذربایجان شرقی با ۱۷ شرکت در رتبه های اول تا پنجم کشور قرار دارند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: خوزستان با وجود این همه پتانسیل ها و شرکت های فراوان در سطح استان که قابلیت و ظرفیت ورود به سازمان بورس را دارند، رتبه ۶ کشور است.