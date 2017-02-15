بازسازی پل تخریب شده جهرم در سریع ترین زمان ممکن

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر به اعلام اداره هواشناسی مبنی بر شدت گرفتن بارش‌ها در دو روز آینده اشاره کرد و گفت: تمام تمهیدات لازم از سوی مسئولان انجام شده است.

علیرضا صحرائیان با اشاره به اینکه در شهرستان جهرم از نظر مواد غذایی، سوخت و دیگر مایحتاج روزمره، هیچگونه مشکل و کمبودی وجود ندارد از شهروندان خواست با رعایت آرامش سعی کنند نکات ایمنی را در روزهای آینده بیشتر رعایت کنند.

وی با بیان اینکه پل «کشه‌ برفی» در جاده جهرم شیراز که روز گذشته تخریب شده بود با هماهنگی ‌ها و پیگیری‌ مسئولان به زودی و در سریع ‌ترین زمان ممکن بازسازی می شود، به رد برخی شایعه ها مبنی بر تازه ساخت بودن پل اشاره کرد و گفت: این پل در سال ۷۳ ساخته شده و تنها یکی از دهانه‌ های آن به خاطر آب ‌شستگی زیر پایه ‌ها تخریب شده است.

صحرائیان با تقدیر از تلاش های اعضای ستاد بحران شهرستان جهرم یادآور شد: قطعاً همدلی موجود در میان روسای ادارات سبب شد در طی بارش‌های اخیر با کمترین مشکل رو به ‌رو باشیم.

فرماندار ویژه جهرم همچنین عنوان کرد رانندگانی که قصد عزیمت به شهرهای دیگر دارند بهتر است از مسیرهایی که از سوی اداره کل راه و شهرسازی و پلیس ‌راه شهرستان معرفی شده، استفاده کنند.