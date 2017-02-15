مصرف منابع آب کشور ۱۰۰ برابر میزان تغذیه است/ ۲۵۵ شهر در معرض سیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی سمنان، هوشنگ جزی در اولین جلسه مدیریت جامع حوزه های آبخیزدار استان سمنان در محل استانداری بیان داشت: نبود برنامه منظم و موازی کاری دستگاه های اجرایی و بی توجهی به توان حوزه ها از عوامل اصلی فاصله زیاد میان برداشت و تغذیه آب های زیرزمینی است.

وی با اشاره به وجود آبخوان‌های ممنوعه و بحرانی قابل توجه در کشور و میزان شش تا ۹ میلیارد متر مکعب عملکرد منفی آبدهی در آبخوان های کشور، گفت: ۱۲۵ میلیون هکتار حوزه های آبخیز کشور نیز در قلمرو فرسایش آبی قرار دارند.

مشاور فنی کمیته اجرایی ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیزدار کشور همچنین گفت: دشت مشهد ۲۵ سانتی متر، نیشابور ۱۲ سانتی متر، کرمان ۲۰ سانتی متر، تهران ۱۷ سانتی متر، ساوجبلاغ ۲۲ سانتی متر، قزوین ۲۴ سانتی متر، رفسنجان ۳۰ سانتی متر و گلپایگان ۱۲ سانتی متر نشست کرده است.

جزی با بیان این که در توسعه پایدار منابع آب و خاک پنج سرمایه اجتماعی، مالی، فیزیکی و انسانی وجود دارد، یاد آورشد: ضعف مشارکت مردم در برنامه ریزی ها و کم توجهی به توان حوزه ها در برداشت، موانع توسعه پایدار هستند لذا باید گفت بر اساس آمار، تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۰۰ میلیون نفر در دنیا به دلیل افزایش گرمای هوا در نتیجه پدیده تغییر اقلیم قادر به زندگی در محل سکونت فعلی خود نیستند و آواره می شوند.

وی یاد آورشد: در اجرای کلیدی مدیریت جامع حوزه آبخیز نیازهای اصلی توجه دولت، بودجه مناسب، انسجام سازمانی و تاکید بر نقش و مشارکت مردم است.

جزی با بیان اینکه طرح بین المللی حبله رود به وسعت یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار در اراضی استان های تهران و سمنان در حال اجرا است، اظهار داشت: این طرح بیش از ۷۰۰ پارچه آبادی و پنج شهرستان را در بر می گیرد .

مشاور فنی کمیته اجرایی ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیزدار کشور با بیان اینکه حوزه های الگویی مدیریت جامع آبخیزداری در ۳۱ استان به مساحت یک میلیون و ۲۴۲ هزارو ۴۱۹ هکتار است، با اشاره به هفت گام اجرای اصولی مدیریت جامع حوزه آبخیزداری، گفت: این اصول شامل انتخاب حوزه آبخیز، تدوین برنامه راهبردی در حوزه، ظرفیت سازی و توانمندسازی، آموزش، اجرا، نظارت و مستندسازی پایش و ارزیابی می شود.

جزی با اشاره به خطر ایجاد سیل در کنار خشکسالی برای بخش های مختلف کشور، خاطرنشان کرد: ۲۵۵ شهر معادل ۴۱.۵ درصد شهرهای کشور و هشت هزار روستا معادل ۱۲.۷ روستاهای کشور در معرض سیل قرار دارند.

وی با اشاره به دیگر چالش های منابع طبیعی کشور، بیان داشت: ۷.۲ برابر ظرفیت مراتع بهره برداری غیراصولی دام از مراتع کشور انجام می شود و سالانه ۱۶.۷ تن در هر هکتار خاک کشور در معرض فرسایش قرار می گیرد که این میزان چهار برابر متوسط جهانی است.

جزی یادآور شد: برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی هدایت سرمایه گذاری به مناطق محروم، تهیه برنامه های استانی و دومین برنامه محرومیت زدایی با هدف تعادل منطقه ای و اجرای سیاست های تمرکز زدایی است.

مشاور فنی کمیته اجرایی ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیزدار کشور افزود: برنامه سوم توسعه تمرکز زدایی اداری- سیاسی از طریق تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان را دنبال کرد و تاکید بر اجرای غیرمتمرکز برنامه ریزی و بودجه در استان ها بود.

جزی ابراز داشت: برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب، طرح موضوع تعادل منطقه ای و بسترسازی برای توسعه منطقه ای در پهنه کشور و برنامه پنجم اختصاص فصلی به عنوان توسعه منطقه ای در برنامه ریزی با موضوع آمایش محیط زیست و توسعه روستایی برای محرومیت زدایی از شهرستان های محروم است.