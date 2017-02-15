دستاوردهای جدید ارتش سوریه در جبهه جنوب/ضربات مهلک به تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری گزارش دادند: ارتش سوریه مواضع تروریستهای جبهه النصره را در مناطق النازحین، کوم الرمان، جنوب الغاریه الغربیه، جنوب غرب الیادوده و تل شهاب در درعا و حومه آن هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: بر اثر این حملات دست کم ۲۴ تروریست جبهه النصره کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن ۴ مرکز و استحکامات تروریستها و ادوات سنگین آنها منهدم شد.

منابع سوری گزارش دادند که بر اثر حملات تروریستها به محله المنشیه در درعا ۶ غیرنظامی که در میان آنها سه زن و یک دختر بچه وجود دارد زخمی شده اند.

این منابع همچنین از زخمی شدن ابو عبدالله الشامی مسئول کمیته شرعی هیئت تحریر الشام در شهر حارم در حومه شمال غربی ادلب بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده از سوی افراد ناشناس در خودرو وی خبر دادند.

در همین حال منابع وابسته به معارضان سوری به کشته شدن ۲۱ فرد مسلح از جمله مسئول نظامی هیئت تحریر الشام در عملیات ارتش سوریه در جبهه محله المنشیه در شهر درعا اذعان کردند.

احرار الشام نیز کشته شدن یکی از سرکرده های نظامی خود به نام ابوالعباس در محله المنشیه را تایید کرد.