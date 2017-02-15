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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۰۰۰تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد

۲۰۰۰تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید دو هزار تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: این محصولات گلخانه های شامل توت فرنگی، خیار، گوجه و... است.

وی عنوان کرد: توسعه واحدهای گلخانه های از ظرفیت های مهم این استان است که مورد توجه مسئولان استان است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این استان به واسطه شرایط اقلیمی ظرفیت های بسیاری برای توسعه واحدهای گلخانه ای دارد.

وی ادامه داد: زمینه برای توسعه واحدهای گلخانه ای در این استان فراهم شده است و متقاضیان این بخش حمایت می شوند.

کد مطلب 3908342

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