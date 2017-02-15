۲۰۰۰تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: این محصولات گلخانه های شامل توت فرنگی، خیار، گوجه و... است.

وی عنوان کرد: توسعه واحدهای گلخانه های از ظرفیت های مهم این استان است که مورد توجه مسئولان استان است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این استان به واسطه شرایط اقلیمی ظرفیت های بسیاری برای توسعه واحدهای گلخانه ای دارد.

وی ادامه داد: زمینه برای توسعه واحدهای گلخانه ای در این استان فراهم شده است و متقاضیان این بخش حمایت می شوند.