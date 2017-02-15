صائب عریقات: پیامی از دولت ترامپ برای مذاکرات صلح دریافت نکردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «صائب عریقات» دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) بر لزوم پایبندی بر راهکار دو دولتی تاکید کرد.

در همین راستا، «صائب عریقات» تاکید کرد: اسرائیل راهکار دو دولتی را دفن و ایجاد دولت فلسطین را لغو کرد. ما همچنان بر پایبندی به راهکار دو دولتی و قانون بین المللی تاکید داریم. آن طرفی که راهکار تشکیل دو دولت را قبول نمی کند، باید گزینه ایجاد یک دولت دموکراتیک با حقوق مساوی برای تمامی ادیان را مورد توجه قرار دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: تحقق صلح در منطقه منوط به متوقف شدن شهرک سازی ها است و بهترین راهکار نیز تشکیل دولت اسرائیلی و دولت فلسطینی و همزیستی آنها در کنار هم است. تشکیل دولت فلسطینی هم بدون غزه معنا ندارد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا باید سخنان ما را بشنود و ما تاکنون خبری از واشنگتن درباره روند صلح دریافت نکرده ایم.

این در حالی است که یک مقام آمریکایی بامداد چهارشنبه گفت دولت جدید این کشور بر راهکار دو دولتی برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین اصرار نخواهد کرد.