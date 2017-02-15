۲۴۷ نفر عوامل اجرایی به مسافران نوروزی خدمت رسانی می کنند

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۴۷ نفر عوامل اجرایی به مسافران فرهنگی نوروزی این استان خدمات رسانی می کنند، اظهار داشت: این عوامل اجرایی در مدارس، خانه های معلم، ادارات آموزش و پرورش استان و شهرستان و... در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی می کنند.

وی عنوان کرد: ۱۲۲ مرکزآموزشی، ۱۹ پایگاه، ۹۲۵ کلاس درس، هشت خانه معلم و...در ایام نوروز، مسافران فرهنگی این استان را اسکان می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون برنامه ریزی ها توسط ستاد خدمات نوروزی آموزش و پرورش این استان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران در حال انجام است.