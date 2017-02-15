برگزاری نخستین طرح استعدادیابی ورزشی ناشنوایان در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، نخستین طرح استعدادیابی ورزشی ویژه آقایان ناشنوا در چهارمحال و بختیاری برای گسترش فعالیت ورزشی ورزشکاران ناشنوای استان اجرا شد.
رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح استعدادیابی ورزشی ویژه آقایان ناشنوای شهرستان شهرکرد با حضور بیش از ۴۰ نفر از ناشنوایان در مجموعه تختی شهرکرد برگزار شد.
فرزاد رحیمی افزود: شرکتکنندگان در این برنامه ورزشی در بخشهای آمادگی جسمانی و پیکر سنجی ارزیابی شدند.
وی حضور مربیان رشتههای مختلف ورزشی در طرح استعدادیابی ناشنوایان، معرفی قهرمانان ورزشی ناشنوای استان، برقراری ارتباط مؤثر با خانوادهها و ارائه گزارش فعالیتهای انجامشده در راستای توسعه ورزش ناشنوایان را از بخشهای دیگر این طرح برشمرد.
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