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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

برگزاری نخستین طرح استعدادیابی ورزشی ناشنوایان در شهرکرد

برگزاری نخستین طرح استعدادیابی ورزشی ناشنوایان در شهرکرد

شهرکرد- نخستین طرح استعدادیابی ورزشی ناشنوایان در شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، نخستین طرح استعدادیابی ورزشی ویژه آقایان ناشنوا در چهارمحال و بختیاری برای گسترش فعالیت ورزشی ورزشکاران ناشنوای استان اجرا شد.

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح استعدادیابی ورزشی ویژه آقایان ناشنوای شهرستان شهرکرد با حضور بیش از ۴۰ نفر از ناشنوایان در مجموعه تختی شهرکرد برگزار شد.

فرزاد رحیمی افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه ورزشی در بخش‌های آمادگی جسمانی و پیکر سنجی ارزیابی شدند.

وی حضور مربیان رشته‌های مختلف ورزشی در طرح استعدادیابی ناشنوایان، معرفی قهرمانان ورزشی ناشنوای استان، برقراری ارتباط مؤثر با خانواده‌ها و ارائه گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در راستای توسعه ورزش ناشنوایان را از بخش‌های دیگر این طرح برشمرد.

کد مطلب 3908366

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