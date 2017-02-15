به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن صالحی رئیس سازمان شیلات در مراسم امضای تفاهم نامه پروژه بهبود ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان در جمهوری اسلامی اعلام کرد : کشورمان با تولید ۱۴۰ هزار ماهی قزل آلا در زمینه تولید این ماهی در آب شیرین در جهان مقام اول را دارد.

وی گفت : سازمان فائو برای اجرای پروژه اصلاح و بهبود ژنتیک ماهی قزل آلا در ایران ۳۳۰ هزار دلار اعتبار اختصاص داده است.

صالحی افزود : ۷۰ درصد نیاز مراکز پرورش ماهی قزل آلا به تخم چشم زده از واردات تامین می شد که با اجرای طرح اصلاح و بهبود ژنتیک دانش تولید تخم چشم زده قزل آلا به ایران منتقل خواهد شد.

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: مراکز پرورش ماهی قزل آلا در کشور سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تخم چشم زده قزل آلا نیاز دارد که با انتقال دانش فنی تولید این نهاده، در برنامه ششم توسعه به خود کفایی می رسیم.

صالحی افزود: مدت اجرای پروژه بهبود ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان در ایران دو سال تعیین شده است.

سرج ناکوزی نماینده سازمان فائو در ایران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه افزایش تولید آبزیان در تامین پروتئین مورد نیاز غذای جامعه از آبزیان و امنیت غذایی، نقش مهمی دارد، گفت : فائو قصد دارد با انتقال دانش فنی و تولید نژادهای برتر ماهیان از جمله قزل آلا برای تامین نیاز غذایی در ایران طرحهای مشترک اجرا کند.

وی افزود: فائو در نظر دارد در این پروژه ظرفیت های علمی و فنی ایران را برای بهبود ژنتیک ماهی قزل آلا افزایش دهد تا سطح تولید و عرضه این آبزی در ایران تقویت شود.

نماینده سازمان فائو؛ ایران را بزرگترین تولید کننده محصولات شیلاتی در منطقه دانست و گفت: ایران در زمینه تولید و پرورش ماهیان در آب های داخلی در منطقه و جهان پیشرو است و فائو نیز با علم به این موضوع درصدد اجرای طرح های توسعه ای پرورش در آب های داخلی و دریایی ایران است.

ناکوزی افزود: پروژه مشترک فائو با سازمان شیلات ایران با رعایت مسایل محیط زیست و افزایش بهره وری از منابع طبیعی به ویژه آب اجرا می شود و قصد داریم ایران به الگوی موفق در منطقه تبدیل شود.

وی گفت: سازمان فائو برنامه های مشترک بلند مدتی را با سازمان شیلات ایران به منظور افزایش تولید و افزایش ضریب امنیت غذایی در دست دارد.