همه دانشجویان بورسیه دولت یازدهم به کشور بازگشتند

ابراهیم حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم بازگشت دانشجویان بورسیه در دولت فعلی گفت: در این دوره و مدت کوتاه ۱۰۰ درصد دانشجویانی که بورسیه شده اند، براساس مدارکی که وجود دارد، بازگشته اند.

وی ادامه داد: شاید یکی الی دو نفر از این دانشجویان به خاطر مسایل مختلف باز نگشته باشند، اما می توان گفت، ۹۹ درصد آنها بازگشته اند.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان افزود: امسال ۱۰۰ دانشجوی بورسیه به خارج اعزام می شوند و روش اعزام این دانشجویان تغییر کرده است.

وی ادامه داد: فرایند اعزام را به خود دانشگاه‌ها تفویض کرده‌ایم، هیچ ورودی غیر از ورودی سازمان سنجش پذیرش نمی شود، سازمان سنجش به دانشگاه ها اعلام می کند، خود دانشگاه ها با این دانشجویان مصاحبه کرده، بعد از ارزیابی مباحث علمی و اخلاقی را مشخص می کنند.

حاجی زاده افزود: سپس برای بررسی مجدد گزارشی از فرایند مذکور به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم ارایه می دهند، حتی محل تحصیل دانشجوی بورسیه در خارج را نیز دانشگاهی که قرار است با وی همکاری کند، تعیین می کند.

وی ادامه داد: دانشگاه سه کشور را برای اعزام دانشجوی بورسیه انتخاب می کند که یکی را اداره بورس مشخص می کند. این روش باعث شده که همه از این روند رضایت داشته باشند.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان افزود: وقتی دانشگاه خود همه فرایند را انجام می دهد خود نیز از این موضوع استقبال می کند و چون همه روش ها هدفمند بوده و قرار است دانشجو بازگشته و به دانشگاه سرویس ارایه دهد و بحث جایابی و مشکلات آن نیز مانند دوره های قبل مطرح نیست، وزارت علوم نیز از آن حمایت می کند.