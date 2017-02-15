نمره خبرگزاری مهر عالی است

ربیع فلاح جلودار عصر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه مطبوعات مازندران با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، نمره این رسانه را در استان عالی دانست.

وی همچنین با بیان اینکه خبرگزاری مهر، نماد مهرورزی است از عملکرد این رسانه در استان تقدیر کرد.

وی همچنین در پاسخ به ارزیابی و نمره مسئولان استان عنوان کرد: مسئولان استان در سال جاری تلاش خوبی داشته اند و نمره شان رو به ارتقا است.

علیرضا نوری کجوریان سرپرست خبرگزاری مهر در این بازدید به بخشی از فعالیت های این رسانه در استان اشاره کرد.

دومین نمایشگاه مطبوعات مازندران از روز بیش از ۷۰ رسانه اعم از خبرگزاری، مکتوب و مجازی در نمایشگاه خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های مجازی استان شرکت کردند.