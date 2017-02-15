  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۲

استاندار مازندران:

نمره خبرگزاری مهر عالی است

نمره خبرگزاری مهر عالی است

ساری- استاندار مازندران، نمره خبرگزاری مهر را در راستای تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی در جامعه و استان عالی برشمرد و نمره مدیران را رو به ارتقاء بیان کرد.

ربیع فلاح جلودار عصر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه مطبوعات مازندران با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، نمره این رسانه را در استان عالی دانست.

وی همچنین با بیان اینکه خبرگزاری مهر، نماد مهرورزی است از عملکرد این رسانه در استان تقدیر کرد.

وی همچنین در پاسخ به ارزیابی و نمره مسئولان استان عنوان کرد: مسئولان استان در سال جاری تلاش خوبی داشته اند و نمره شان رو به ارتقا است.

علیرضا نوری کجوریان سرپرست خبرگزاری مهر در این بازدید به بخشی از فعالیت های این رسانه در استان اشاره کرد.

دومین نمایشگاه مطبوعات مازندران از روز بیش از ۷۰ رسانه اعم از خبرگزاری، مکتوب و مجازی در نمایشگاه خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های مجازی استان شرکت کردند.

کد مطلب 3908388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها