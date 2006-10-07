  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۲

هفت فيلم ديني در نمايشگاه قرآن به نمايش درمي‌آيد

سينماي ايرن با نمايش هفت فيلم مطرح ديني و معناگرا در چهاردمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم در طول ماه مبارك رمضان حضور دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در طول برگزاري چهردهمين نمايشگه بين المللي قرآن هفت فيلم بلند سينمايي در قالب برنامه "سينما در پرتو قرآن كريم" به نمايش درمي آيد.

فيلم هاي "يك تكه نان" كمال تبريزي 16 مهرماه (14 رمضان)، "خيلي دور خيلي نزديك" رضا ميركريمي 17 مهرماه (15 رمضان)، "به نام پدر" ابراهيم حاتمي كيا 18 مهرماه (16 رمضان)، "اينجا چراغي روشن است" رضا ميركريمي 19 مهرماه (17 رمضان)، "ابراهيم خليل الله" محمدرضا ورزي 25 مهرماه (23 رمضان)، "خورشيد مصر" بهروز يغمائيان 26 مهرماه (24 رمضان) و "بيد مجنون" مجيد مجيدي 27 مهرماه (25 رمضان) روي پرده عريض در فضاي باز مصلاي تهران هر شب ساعت 20:30 روي پرده مي رود.

برنامه سينما در پرتو قرآن كريم با هماهنگي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به همت بنياد سينمايي فارابي برگزار مي شود.

کد مطلب 390839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها