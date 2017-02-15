شهرداری رشت برای مدیریت حوادث ناشی از بارش برف در شهر آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بحران شورای اسلامی شهر رشت بعدازظهر چهارشنبه در حالی تشکیل شد که پیش بینی سازمان هواشناسی برای بارش برف طی دو روز آینده، مدیران شهری رشت را به تکاپویی جدید انداخته است.

در این جلسه که در ابتدا با غیبت شهردار و اعتراض برخی اعضا تشکیل شد، شهردار در میانه های جلسه در صحن شورا حضور یافت.

محمدعلی ثابت قدم با اشاره به تلاش های شهرداری در برف نیمه بهمن ماه گفت: با وجود اینکه ارائه برخی خدمات در چارچوب وظایف شهرداری تعریف نشده است اما شهرداری با تمام توان برا یارائه خدمات مطلوب به شهروندان اقدام می کند.

محمدعلی ثابت قدم با بیان اینکه طی برف اخیر، بیش از شش هزار تماس با سازمان Hتشنشانی رشت از سوی شهروندان گرفته شد که بیش از چهار هزار تماس در حیطه وظایف شهرداری نبودi افزود: با این همه شهرداری نسبت به ارائه خدمات به شهروندان در مواقع بحران کوتاهی نمی کند.

وی به چینش ماشین آلات در سطح نواحی اشاره و اظهار کرد: چینش ماشین آلات در نواحی به منظور ارائه متوازن خدمات به محلات است با وجود اینکه فرماندهی امور متمرکز است.

شهردار رشت ادامه داد: برای مدیریت مواقع بحرانی همچون برف به برخی اقدامات زیرساختی از جمله ایجاد مرکز و ستاد مدیریت بحران شهر نیاز داریم که این مهم از سوی شهرداری در حال اقدام و امور سیستمیک و تجهیزات آن در حال فراهم شدن است و در بودجه سال Hینده نیز برای تکمیل آن منابع مالی پیش بینی شده است.

ثابت قدم تاکید کرد: با اقداماتی که انجام شده، شهرداری آمادگی خود را برای مقابله با بحران پیش رو مهیا کرده است.

شهرداری آماده مقابله با برف سنگین پیش رو

در ادامه این جلسه، معاون خدمات شهری شهرداری رشت گزارشی از نحوه آمادگی شهرداری این شهر برای مدیریت بحران ناشی از بارش برف و وزش باد شدید طی دو روز آینده ارائه کرد.

علی بهارمست با بیان اینکه در حال حاضر با اتکا به تجربیات برف های سال ۹۲ و ۸۶ تلا ش شده که به صورت جزئی تری در مناطق ستاد بحران تشکیل شود اظهار کرد: هماهنگی های لازم با مناطق ۵ گانه شهرداری و همینطور بخش خصوصی برای برف روبی جاده ها و خیابان های اصلی شهر صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین ادوات یدکی لازم برای ماشین آلات شهرداری برای جلوگیری از توقف فعالیت آن ها طی ۷۲ ساعت آینده و نمک و ماسه کافی تهیه شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اشاره به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در روزهای برفی گفت: برای این منظور با سازمان حمل و نقل بار و مسافر نیز هماهنگی شده است و علاوه بر آن، فهرستی از رانندگان جایگزین نیز تهیه شده تا در صورت نیاز از آن ها استفاده شود.

بهارمست ادامه داد: همینطور از متخصصان حوزه ماشین آلات نیز درخواست شده که در دسترس باشند تا در صورت نیاز از کمک آن ها کمک گرفته و اکیپ سیار و ثابت تعمیرات نیز در مناطق تعبیه شده است.

وی خواستار همکاری شهروندان مبنی بر پرهیز ار پارک خودروها در حاشیه خیابان ها و پیاده رو ها شد و گفت: این همکاری شهروندان سبب می شود که در صورت سقوط احتمالی درختان، متضرر خسارت نشوند و از سوی دیگر ممانعتی برای فعالیت لجستیک شهرداری در خیابان ها و معابر ایجاد نشود.

معاون شهردار اعلام کرد: برای همه مناطق ۵ گانه، محورهای اصلی و فرعی با گماشتن مسئول محور تعریف شده تا در زمان برفروبی، هر مسئول به انجام وظایف خود بپردازد.

بهارمست تصریح کرد: با وجود بارش مداوم و همینطور وزش باد به سرعت ۸۰ کیلمتر بر ساعت که پیش بینی شده است انتظار می رود که تردد در شهر طبیعتا دچار اختلال شود اما با این همه شهرداری آمادگی دارد که برای بحران برف پیش رو با تمام توان خدمات مناسب به شهروندان رشت ارائه دهد.

لزوم تعامل بیشتر شهرداری و فرمانداری رشت

با این گزارش، عضو شورای رشت خواستار ایجاد همکاری و تعامل بیشتر شهرداری رشت با فرمانداری این شهر شد.

اسماعیل حاجی پور گفت: باید با نوبت بندی اتوبوس ها و همینطور ماشین آلاتی که برای برفروبی در کف خیابان ها باید حضور داشته باشند، این وضعیت را مدیریت کرد.

وی افزود: همینطور هرس درختان به موقع انجام شود تا مجددا شاهد سقوط درختان و متضرر شدن شهروندان نباشیم.

این عضو شورا همچنین نسبت به ترمیم آسفالت پس از اتمام بحران تاکید و اظهار کرد: هم اکنون بخشی از آسفالت خیابان ها به دلیل برفروبی بارش نیمه بهمن دچار خسران شده است و باید از هم اکنون به فکر ترمیم آن ها پس از اتمام بارش ها بود زیرا به ایام تعطیلات عید نزدیک هستیم و شهر را باید برای تعطیلات نوروزی آماده کنیم.

درخواست کمک و تجهیز امکانات برای مدیریت بارش برف

عضو دیگر شورا نیز خواستار حضور پررنگ پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری در مواقع ضروری شد و گفت: نیاز است که طبق قراردادهای پیمان، پیمانکاران با تجهیزات خود د رمواقع ضروری در سطح شهر حضور داشته باشند.

فرانک پیشگر تصریح کرد: همینطور باید با با آسیب شناسی نسبت به قدمت و عمر درختان موجود در مناطق، نسبت به هرس درختان اقدام کرد.

به گفته وی، بر اساس تحقیقات کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا، بیشترین سقوط درختان در منطقه یک و دو رشت طی برف اخیر صورت گرفته که دلیل آن حفاری های متعدد در این مناطق در نزدیکی ریشه درختان بوده است.

با وجود این سخنان، عضو دیگر شورا نسبت به گزارش ارائه شده از سوی شهرداری انتقاد و اظهار کرد: طرح ستاد بحران شهرداری باید دقیق تر بوده و نسبت به توانایی های شهرداری در حوزه ماشین آلات که با کمبود مواجه هستیم، واقع گرایانه عمل کرد.

محمدحسین واثق کارگرنیا افزود: با اعلام اینکه شهرداری آمادگی مقابله با بحران را دارد نمی توان از کمبودهای شهرداری در حوزه لجستیکی چشم پوشی کرد.

وی ادامه داد: باید از سطح استان و شهرستان برای مواقع بحرانی همچون دو روز آینده درخواست کمک و تجهیز امکانات کرد.

با این سخنان، اعضا بر تشکیل جلسات دیگری از ستاد بحران شهرداری در ساعت های آینده اصرار و نسبت به آماده بودن شهرداری برای مقابله با بارش برف پیش رو تاکید کردند.