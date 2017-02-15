نسبت به جنگ جدید به دشمن هشدار می دهیم/ مقاومت تنها گزینه فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس رژیم صهیونیستی را از تجاوز جدید به نوار غزه بر حذر داشت.

خالد مشعل تاکید کرد: دشمن از جنگ جدید سخن گفته است و ما هم هشدار می دهیم که تنها گزینه ما، مقاومت و مبارزه است. مردم ما در شرایط مختلف به مقاومت و مبارزه مبادرت کرده اند. درخواست می کنم که دودستگی در حوزه داخلی فلسطین پایان یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: توافق ملی فلسطین باید قادر به مقابله با اشغالگران و گردآوردن عوامل قدرت باشد. ما همچنین باید درباره کیفیت مدیریت راهبرد مقاومت با انواع شیوه ها و روش هایش توافق کنیم. حماس برای هر نوع راهبردی که مقاومت و سیاست را با هم جمع کند، آماده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: این که هدف ما طی سال های آینده، بیرون راندن اشغالگران از قدس و کرانه باختری و از بین بردن شهرک سازی ها باشد، کار سختی نیست. تصمیم گیری های ملی باید به نحوی باشد که ما را برای تعامل با منطقه پرتنش و تغییرات روبه فزونی جهان، قوی تر گرداند.

گفتنی است، در روزهای اخیر «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در خصوص تجاوز به غزه و یا لبنان عنوان کرد: ما (در زمان فعلی) هیچ قصدی برای اقدام نظامی در جنوب (نوار غزه) یا شمال (لبنان/جنگ با حزب‌الله) را نداریم.