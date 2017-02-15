تجارت حلال می تواند جایگزین صادرات نفت شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار داشت: مقام معظم رهبری دو مولفه درون نگری و برون زایی را برای اقتصاد مقاومتی مشخص کردند تا به ظرفیت های داخلی توجه کرده و به سمت خارج از کشور برای ایجاد ارزش افزوده سوق بدهیم.

وی افزود: سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی تجارت حلال در دنیا است؛ گردشگری، دارو، غذا و پوشاک از مهم ترین بخش های برند تجارت حلال است که از میان آنها غذا در اولویت اول قرار دارد.

مرندی مقدم بیان کرد: اگر میزان تجارت جهانی برند حلال را ۳ هزار دلار در نظر بگیریم و چنانچه جمهوری اسلامی تنها به پنج درصد از این عدد دست پیدا کند، نیازی به صادرات نفت نخواهیم داشت و تجارت حلال را که تجدید پذیر است می توانیم جایگزین نفت شود.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در راستای تجارت حلال ایران تنها کشوری است که ظرفیت هایمان به شکلی است که نیاز به سرمایه گذاری های زیاد ندارد.

مرندی عنوان کرد: شورای سیاست گذاری تجارت حلال به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارتشکیل شده است و در این شورای سیاست گذاری چهار کمیته فقهی، فناوری، تجارت و استانداردسازی فعال است.

وی تصریح کرد: امیدواریم این شورا به تاجران کمک کرده و تسهیلاتی برای آنها فراهم کند تا سهم جمهوری اسلامی در کشورهای هدف در زمینه تجارت حلال افزایش پیدا کند.