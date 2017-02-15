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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

سخنگوی شورای روسیه:

کریمه متعلق به روسیه است و نظر دیگران مهم نیست

کریمه متعلق به روسیه است و نظر دیگران مهم نیست

سخنگوی شورای فدراسیون روسیه در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد کریمه گفت: این منطقه بخشی از روسیه است و تفاسیر دیگران در مورد آن قابل اعتنا نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «والنتینو ماتوینکو» سخنگوی شورای فدراسیون روسیه در جمع خبرنگاران بیان کرد که کریمه بخشی از روسیه است و تفاسیر دیگری که دیگران راجع به این منطقه می کنند قابل قبول نیست.

این سناتور روس گفت: کریمه بخشی از روسیه است، این خواسته خود ساکنان کریمه است. برای ما این مسئله حل شده و دیگر مورد بحث نیست.

به اعتقاد وی هرگونه تعریف و توصیف دیگر از این منطقه غیر قابل قبول است.

وی همچنین با اشاره به صحبت های جدید ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: تنها پس از دیدار روسای جمهور دو کشور مشخص خواهد شد که قرار است روابط آمریکا و روسیه چگونه باشد و اقدامات متقابل ادامه پیدا کند.

گفتنی است که پیشتر «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ترامپ انتظار دارد که روسیه، کریمه را به اوکراین برگرداند.

کد مطلب 3908404

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