کریمه متعلق به روسیه است و نظر دیگران مهم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «والنتینو ماتوینکو» سخنگوی شورای فدراسیون روسیه در جمع خبرنگاران بیان کرد که کریمه بخشی از روسیه است و تفاسیر دیگری که دیگران راجع به این منطقه می کنند قابل قبول نیست.

این سناتور روس گفت: کریمه بخشی از روسیه است، این خواسته خود ساکنان کریمه است. برای ما این مسئله حل شده و دیگر مورد بحث نیست.

به اعتقاد وی هرگونه تعریف و توصیف دیگر از این منطقه غیر قابل قبول است.

وی همچنین با اشاره به صحبت های جدید ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: تنها پس از دیدار روسای جمهور دو کشور مشخص خواهد شد که قرار است روابط آمریکا و روسیه چگونه باشد و اقدامات متقابل ادامه پیدا کند.

گفتنی است که پیشتر «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ترامپ انتظار دارد که روسیه، کریمه را به اوکراین برگرداند.