تعمیق ارتباط باحوزه علمیه به منظور اسلامی سازی علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۳۲ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در ابتدای جلسه غلامعلی حداد عادل با اشاره به سفر اخیر خود به شهر مقدس قم گفت: تعمیق ارتباط و افزایش تعامل و همکاری با حوزه علمیه قم به عنوان کانون اصلی تولید علم دینی به عنوان زمینه علوم انسانی اسلامی همواره مورد توجه بوده است.

وی افزود: در این سفر، ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های شورا به مؤسسات فعال در زمینه علوم انسانی اسلامی، نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مؤسسات نیز مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره فارابی ادامه داد: در این جشنواره ضمن تأکید بر نقش علوم انسانی در پی‌ریزی حرکت کشور به سمت اهداف متعالی انقلاب اسلامی، توجه به نوسازی و بازسازی این علوم نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه جلسه و با رأی مثبت اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، مصطفی ملکوتیان و حجت‌الاسلام‌والمسلمین منصور میراحمدی به عضویت کارگروه علوم سیاسی انتخاب شدند.