رفع مشکل بیکاری در استان همدان نیازمند همدلی دستگاههای اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان از پرداخت ۷۰۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در سال جاری دراین استان خبر داد و گفت: ۲۳ هزار و ۸۲۵ مورد طرح در بانک‌های عامل استان همدان عقد قرارداد و ۷۰۳ میلیارد تومان تسهیلات به آنها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های همدان و ملایر بیشترین تسهیلات اشتغالزایی را در سال ۹۵ دریافت کرده اند، عنوان کرد: در مجموع هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان طرح اشتغالزایی به بانک‌های استان همدان معرفی شده که ۳۶۸ میلیارد تومان در دست اجرا است.

توصیفیان عنوان کرد: بخش صنعت با ۲۹۷ میلیارد تومان معادل ۴۲ درصد، بخش کشاورزی با ۳۳۷ میلیارد تومان معادل ۴۸ درصد و بخش خدمات با ۶۸ میلیارد تومان معادل ۱۰ درصد تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده را به خود اختصاص داده‌اند.

پرداخت ۳ هزار و ۷۴۵ فقره تسهیلات به متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی

وی یاداور شد: ۳ هزار و ۷۴۵ فقره تسهیلات به ارزش ۵۶ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات کمیته امداد، بهزیستی و صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان درباره تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز گفت: دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سهمیه تسهیلات اشتغالزایی از سوی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل عقد قرارداد شده که انتظار می‌رود بانک‌های استان همدان برای جذب حداکثری سهم تسهیلات تلاش و پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری نیازمند همدلی و هماهنگی دستگاه‌ها و حمایت از طرح‌های اشتغالزا است، گفت: خوشبختانه فضای خوبی در استان همدان فراهم است.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان نیز با بیان اینکه پنجره واحد و مرکز سرمایه‌گذاری استان همدان همزمان با همایش سرمایه‌گذاری استان همدان به بهره‌برداری رسید تا خدمات مناسبی در راستای کوتاه شدن مسیر سرمایه‌گذاری ارائه کند، گفت: ساختمان جدید مرکز خدمات سرمایه‌گذاری همدان در آستانه بهره‌برداری است.

سیدناصر محمودی بابیان اینکه نمایندگان سازمان‌های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صنعت، معدن و تجارت به صورت دائم در این مرکز حضور دارند، گفت: از ۶۱ دستگاه مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز خواسته شده تا در صورت نیاز نمایندگان خود را برای استقرار در این مرکز معرفی کنند.

محمودی تاکید کرد: امور مربوط به جذب سرمایه‌گذاری و انجام روند کاری آنها به صورت کامل انجام شده اما برخی موازی‌کاری‌ها وجود دارد که باید رفع شود.

دو هزار و ۱۱۳ طرح اشتغالزایی کمیته امداد در استان همدان تسهیلات دریافت کرده اند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان نیز از پرداخت ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در همدان خبر داد و گفت: دو هزار و ۱۱۳ طرح اشتغالزایی کمیته امداد در استان همدان تسهیلات دریافت کرده اند.

پیمان ترکمانه بابیان اینکه دو هزار و ۴۳۰ طرح اشتغالزای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ارزش ۳۴ میلیارد تومان مصوب و به بانک‌ها معرفی شده است، افزود: از این تعداد دو هزار و ۱۱۳ طرح به ارزش ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

وی عنوان کرد: از منابع بانکی ۲۴ میلیارد تومان و از محل منابع داخلی امداد ۱۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغالزایی کمیته امداد مصوب شد که تا پایان دی ماه به ترتیب ۱۵ میلیارد تومان از منابع بانکی و ۵ میلیارد تومان از منابع داخلی کمیته امداد محقق شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان بیان کرد: از محل تسهیلات تبصره ۲۶ اشتغالزایی کمیته امداد نیز ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهمیه ابلاغی به استان همدان بوده است.

وی افزود: در این راستا هزار و ۶۴۰ طرح به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان به بانک معرفی شده و از این تعداد ۶۹۰ طرح موفق به دریافت ۸ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان تسهیلات شده اند.

ترکمانه درباره اشتغالزایی طرح‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان نیز اظهار داشت: این طرح‌ها برای دو هزار و ۱۱۳ نفر اشتغالزایی داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان از آموزش هشت هزار و ۷۳۶ کارآموز در استان همدان خبر داد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری همدان نیز بابیان اینکه اقتصاد کشور اسیر چنبره دلار شده است، افزود: شوک‌های نفتی ثابت کرده که اقتصاد کشور تا چه اندازه در گرو دلارهای نفتی است.

باید دگردیسی در اقتصاد ایجاد کرده و به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کرد

سیدمهرداد موسوی بابیان اینکه باید دگردیسی در اقتصاد ایجاد کرده و به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کرد، گفت: خام‌فروشی زیبنده نیست هرچند طی چند سال گذشته به دلیل نبود نیروی متخصص و فناوری مجبور به خام‌فروشی بودیم اما اکنون شرایط خوب شده و نباید خام‌فروشی کرد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری همدان با بیان اینکه باید به سمت خصوصی شدن اقتصاد رفت که لازمه آن گسترش سرمایه‌گذاری است، افزود: تحریم‌ها از دوش ملت به‌ راحتی و در زمان کوتاه برداشته نخواهد شد چراکه اختلاف ایران با آمریکا و غرب ریشه‌ای است.

موسوی خواستار هماهنگی و انسجام در استان همدان در زمینه جذب سرمایه‌گذار شد و تاکید کرد: بدون هدف کار کردن دستیابی به هدف را سخت‌تر می کند.

رئیس صندوق کارآفرینی امید استان همدان نیز در این جلسه عنوان کرد: مهمترین محور فعالیت‌های صندوق کارآفرینی امید حمایت از طرح‌های خرد و کوچک اشتغالزایی است که با کارمزد پرداخت شده و مجوزهای صندوق نسبت به سایر نهادها حداقلی است.

محسن افروخته بیان کرد: طی سه سال گذشته ۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط صندوق کارآفرینی امید استان همدان به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده که ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن در زمینه اشتغال و مابقی در زمینه تسهیلات ازدواج بوده است.

وی با اعلام اینکه طی سه سال گذشته ۷۶ درصد تسهیلات صندوق به طرح‌های اشتغالزایی پرداخت شده است، عنوان کرد: امسال برای صندوق ۲۹ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات مصوب شده که تاکنون ۲۶ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.