روحانی مسقط را به مقصد کویت ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران که صبح امروز(چهارشنبه) بنا به دعوت پادشاه عمان و به منظور سفر رسمی و دوجانبه به این کشور سفر کرده بود، دقایقی پیش با بدرقه و خداحافظی سلطان قابوس پادشاه، ولیعهد و شماری از مقامات عالیرتبه عمان، مسقط را به مقصد کویت ترک کرد.
وی در این سفر ضمن دیدار و گفتگو با سلطان قابوس و در نشست هیأتهای عالیرتبه، راههای توسعه و تحکیم روابط دوجانبه و مهمترین مسایل منطقهای را مورد بحث و بررسی قرار داده و بر لزوم همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر به منظور برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.
رییس جمهور براساس دعوت رسمی امیر کویت، از این کشور دیدار می کند.
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