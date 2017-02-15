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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

با بدرقه سلطان قابوس؛

روحانی مسقط را به مقصد کویت ترک کرد

روحانی مسقط را به مقصد کویت ترک کرد

رییس‌ جمهور اسلامی ایران که صبح امروز(چهارشنبه) بنا به دعوت پادشاه عمان و به منظور سفر رسمی و دوجانبه به این کشور سفر کرده بود، دقایقی پیش مسقط را به مقصد کویت ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس‌ جمهور اسلامی ایران که صبح امروز(چهارشنبه) بنا به دعوت پادشاه عمان و به منظور سفر رسمی و دوجانبه به این کشور سفر کرده بود، دقایقی پیش با بدرقه و خداحافظی سلطان قابوس پادشاه، ولیعهد و شماری از مقامات عالی‌رتبه عمان، مسقط را به مقصد کویت ترک کرد.

وی در این سفر ضمن دیدار و گفتگو با سلطان قابوس و در نشست هیأت‌های عالی‌رتبه، راه‌های توسعه و تحکیم روابط دوجانبه و مهم‌ترین مسایل منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار داده و بر لزوم همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر به منظور برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.

رییس‌ جمهور براساس دعوت رسمی امیر کویت، از این کشور دیدار می کند.

کد مطلب 3908410

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