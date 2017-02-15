موضع گیری مقام کویتی در آستانه سفر حسن روحانی به این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت بیان کرد: کویت از سفر رئیس جمهور ایران استقبال می کند و امیدواریم که این سفر در حمایت از تمایل ما برای تحقق گفت‌وگو بین کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران سهیم باشد به خصوص اینکه شیخ صباح الخالد الصباح معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه کویت اخیرا به ایران سفر کرد و حامل پیامی از جانب شورای همکاری خلیج فارس بود.

وی افزود که اساس این گفتگو- که محتوای نامه نیز بود- بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، احترام به حاکمیت و تمایل به داشتن روابط حسن همجواری است که در منشور سازمان ملل نیز بر آن تأکید شده است.

معاون وزیر خارجه کویت بیان کرد: ما تمایل داریم این سفر در راستای تحقق گفتگوی مذکور و در راستای حمایت از امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه سهیم باشد.

در عین حال خالد الجارالله از آنچه اهانت به سران شورای همکاری خلیج فارس در شبکه های اجتماعی ایران خواند ابراز ناخرسندی کرد و ابراز امیدواری کرد که اقدامات لازم ضد کسانی که به سران شورای همکاری خلیج فارس اهانت می کنند به عمل آید.