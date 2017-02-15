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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۷

موضع گیری مقام کویتی در آستانه سفر حسن روحانی به این کشور

موضع گیری مقام کویتی در آستانه سفر حسن روحانی به این کشور

معاون وزیر خارجه کویت در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به کویت از برخی انتقادها از سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شبکه های اجتماعی ابراز ناخرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت بیان کرد: کویت از سفر رئیس جمهور ایران استقبال می کند و امیدواریم که این سفر در حمایت از تمایل ما برای تحقق گفت‌وگو بین کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران سهیم باشد به خصوص اینکه شیخ صباح الخالد الصباح معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه کویت اخیرا به ایران سفر کرد و حامل پیامی از جانب شورای همکاری خلیج فارس بود.

وی افزود که اساس این گفتگو- که محتوای نامه نیز بود- بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، احترام به حاکمیت و تمایل به داشتن روابط حسن همجواری است که در منشور سازمان ملل نیز بر آن تأکید شده است.

معاون وزیر خارجه کویت بیان کرد: ما تمایل داریم این سفر در راستای تحقق گفتگوی مذکور و در راستای حمایت از امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه سهیم باشد.

در عین حال خالد الجارالله از آنچه اهانت به سران شورای همکاری خلیج فارس در شبکه های اجتماعی ایران خواند ابراز ناخرسندی کرد و ابراز امیدواری کرد که اقدامات لازم ضد کسانی که به سران شورای همکاری خلیج فارس اهانت می کنند به عمل آید.

کد مطلب 3908413

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