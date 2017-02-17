آغاز فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه زابل، با حضور مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه و ریاست دانشگاه زابل و حجت الاسلام حریزاوی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور آغاز شد.

حجت الاسلام روح الله حریزاوی گفت: باید دانشگاهیان، دانشگاهی بمانند و در همان رشته باید ماموریت و دغدغه بزرگ کار وتلاش علمی و فرهنگی داشته باشند و تلاش کند تا نسبت یابی بین رشته های تخصصی خود و دین اسلام را پیدا کنند .

وی با اشاره به اینکه ماموریت انسان‌ها فراتر از لباس یا دانش حوزوی یا دانشگاهی است افزود: با همتی که در دانشگاه زابل و دانشجویان دیده می شود امیدواریم یک حرکت تمدنی بسیار نورانی در این منطقه پدیدار شود.

حجت الاسلام میری قلعه نو مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه زابل نیز در این نشست با اشاره به تاسیس کتابخانه مجازی علوم اسلامی در دانشگاه زابل گفت : حوزه علوم اسلامی با اهداف تدوین شده به مثال یک دریایی می‌ماند که می‌شود در هر علومی ظرفی از آن برداشت.

اعطای حکم حجت الاسلام پوران دخت به عنوان مدیر جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان زابل همچنین افتتاح ساختمان جدید حوزه از دیگر برنامه های این همایش بود.