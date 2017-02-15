حماس در صدد تقویت روابط با ایران است/لزوم ازسرگیری روابط با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود الزهار» از رهبران حماس در گفتگو با پایگاه خبری شبکه المیادین لبنان به تبیین مواضع این جنبش در قبال تحولات داخلی و منطقه ای پرداخت.

در همین راستا، «محمود الزهار» درباره روابط این جنبش با ایران تاکید کرد: ما می خواهیم روابط خود را با ایران تقویت کنیم. ایران همواره حامی مقاومت بوده است اما این کمکها به تنهایی باعث ایجاد موازنه قوا در برابر رژیم صهیونیستی نخواهد شد.

وی افزود: با انتخاب یحیی سنوار به عنوان مسئول این جنبش در غزه هیچ تغییری در سیاست یا موضع حماس ایجاد نخواهد شد و این مساله صرفا اقدامی در راستای تغییر مسئولیت ها و ماموریت هاست. انتخابات داخلی حماس در غزه به پایان رسید، اما برگزاری این انتخابات در سطح رهبران آن در خارج نیازمند اتخاذ یک سری اقدامات است و نتایج آن به موقع خود اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمامی اعضای شاخه نظامی حماس که در این انتخابات پیروز شده اند، در گذشته عضو کادر رهبری این جنبش بودند که از جمله آنها می توان به سنوار اشاره کرد که عضو دفتر سیاسی حماس بود.

عضو ارشد حماس در پاسخ به این سوال که آیا رهبران جدید حماس، رویکرد متفاوتی نسبت به منطقه و درباره روابط با کشورهای همسایه دارند، تاکید کرد که حماس باید روابط خود با کشورهای عربی را که در معرض طوفان قرار گرفته اند، از سر بگیرد که از جمله آنها می توان به سوریه و برخی کشورهای عربی دیگر اشاره کرد که ویران شده اند. وقتی این کشورها به حال عادی برگشتند و آرامش و ثبات خود را بازیافتند، حماس باید روابط خود با آنها را از سر بگیرد تا بتواند از این مساله در راستای حمایت از برنامه مقاومت استفاده کند. باید روابط خود با سوریه را از سر گرفته و از این روابط در راستای کمک به اهداف مقاومت استفاده کنیم.

وی همچنین درباره رویکرد سازشکارانه ابومازن و دیگر مقامات تشکیلات خودگردان افزود: محال است که تشکیلات خودگردان از مذاکرات سازش دست بردارد. چون آنها زمانی که «یاسر عرفات» در این باره صحبت کرد، وی را از بین بردند.

الزهار در ادامه این گفتگو خاطر نشان کرد که نیازهای باریکه غزه هنوز به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مصر متقبل شده است و این در حالی است که حماس گام های متعددی در این زمینه برداشته و دیدارهای مختلفی را برگزار کرده است.

وی در همین راستا، از پیشرفت نسبی در روابط طرفین خبر داد و اعلام کرد که این پیشرفت ها کافی نیست.

این رهبر جنبش حماس همچنین از تماس های صورت گرفته با مراجع مصری برای بازگشایی گذرگاه رفح به منظور فراهم شدن شرایط خروج هیات حماس از غزه و شرکت آن در کنفرانس حمایت از آرمان فلسطین در ایران خبر داد و تاکید کرد که «تا این ساعت پاسخی از سوی قاهره دریافت نکرده ایم و نمی دانیم که آیا اجازه خروج این هیات را خواهد داد یا نه.»

محمود الزهار در پایان این گفتگو به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن اشاره کرد و گفت: مواضع، دیدگاه ها و اظهارات ضد و نقیضی بیان می شود که نمی توان بر اساس آنها اقدامی کرد.

وی در عین حال تاکید کرد که هیچ یک از این اظهارات تاثیری بر روی مقاومت نمی گذارد و تا زمانی که پروژه مقاومت آزاد سازی کل فلسطین است، اهمیتی به انتقال سفارت آمریکا به کرانه باختری یا قدس اشغالی نمی دهد.

الزهار افزود: طرفی که باید از این مساله نگران شود، کسی است که قدس شرقی را پایتخت فلسطین و بخشی از برنامه خود می داند.

وی تصریح کرد که مقاومت تحرکات ارتش صهیونیستی را زیر نظر دارد تا غافلگیر نشود.