حامد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از همراهی تیم ملی کشتی ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ خوشحالم و برای قهرمانی کشورمان با همه وجود تلاش خواهم کرد.
رشیدی بیان کرد: رقابتها از فردا به میزبانی کرمانشاه آغاز خواهد شد و هم اکنون نیز از آمادگی بسیار بالای جسمی و روحی برخوردارم و امیدوارم با کسب عنوان قهرمانی همه را خوشحال کنم.
وی افزود: این مسابقات فرصتی است تا قدرت کشتی ایران را به رخ دنیا بکشیم و با تمام وجود آماده دفاع از اعتبار کشتی ایران هستم و برای قهرمانی تیم ملی تلاش خواهم کرد.
این آزادکار کرمانشاهی وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی ایران گفت: در دور مقدماتی با تیمهای کشتی ترکیه، هند و مغولستان همگروه هستیم و میتوان ادعا کرد آمریکا و روسیه از مهمترین رقیبان ایران در گام قهرمانی هستند.
وی "یاکوپ گور" کشتیگیر ترک و نیز کشتیگیر مغولستان را از مهمترین رقیبان خود عنوان کرد و افزود: در مجموع کشتیگیران مطرحی در این مسابقات حضور دارند که همگی از بِرندهای کشتی محسوب میشوند.
نظر شما