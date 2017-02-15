«دی میستورا» محور مذاکرات صلح سوریه در ژنو را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در سخنانی محورهای دور جدید مذاکرات صلح سوریه در ژنو را اعلام کرد.

در همین راستا، »استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد: جدول برنامه های مذاکرات ژنو که هفته آینده برگزار می شود، بر اساس قطعنامه شورای امنیت با هدف پایان دادن به درگیری ها است و به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت بر سه محور اصلی شامل سازوکارهای تشکیل دولت، توافق بر قانون اساسی جدید و اجرای انتخابات با نظارت سازمان ملل متمرکز است.

این در حالی است که روز پنج شنبه نیز مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان ادامه خواهد یافت.

گفتنی است، مذاکرات آستانه با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح در سوریه ترتیب داده شده و دُور اول آن در تاریخ ۶ ژانویه در پایتخت قزاقستان برگزار گردید.