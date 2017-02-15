بسترسازی برای افزایش صادرات باعث اشتغال پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ایمانی تبار ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار داشت: کرمان با توجه به وسعت زیاد دارای کشتارگاه های فراوانی است که روحانیون در ۲۸ کشتارگاه استان کرمان به صورت دائم مستقر هستند و بر ذبح دام و طیور نظارت می کنند.

وی از اعطای نشان حلال و نشان نظارت شرعی به چهار کشتارگاه استان کرمان خبر داد و افزود: یکسری کارهای شرعی و بهداشتی در این کشتارگاه ها انجام شده است.

ایمانی تبار با اشاره به اینکه باید از دو جهت به این مبحث نگاه شود، گفت: یک دیدگاه از بُعد نگاه داخلی است؛ بزرگان ما بیان می کنند که ریشه همه خوبی ها در بحث حلال و نماز است و اگر این دو چیز حل شود بقیه مسائل هم حل می شود.

مسئول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان افزود: توجه به حلال باعث می شود زمینه آرام شدن اجتماع خودمان را به وجود آوریم.

ایمانی تبار با اشاره به اینکه امروز باید جایگاه خود را در دنیا پیدا کنیم، تصریح کرد: اگر زمینه صادرات توسط مسئولان فراهم شود زمینه اشتغل پایدار در استان کرمان به وجود می آید.