افزایش کمک هزینه دانشجویان بورسیه خارجی از اول فروردین ۹۶

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با نظر دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و پیشنهاد دکتر مجتبی صدیقی رئیس امور سازمان دانشجویان کمک هزینه دانشجویان بورسیه غیرایرانی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت و از اول فروردین ۹۶ اجرایی می شود.

وی ادامه داد: اعتبارت دانشگاه ها نیز بابت شهریه این دانشجویان از افرایش مناسبی برخوردار و از مهر ۹۵ اعمال شده است.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی افزود: آمار دانشجویان غیرایرانی از مرز ۲۴ هزار نفر عبور کرده است که امیدواریم تا پایان سال، این آمار افزایش یابد.