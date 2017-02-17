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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش کمک هزینه دانشجویان بورسیه خارجی از اول فروردین ۹۶

افزایش کمک هزینه دانشجویان بورسیه خارجی از اول فروردین ۹۶

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم گفت: افزایش کمک هزینه دانشجویان بورسیه غیرایرانی از اول فروردین ۹۶ اجرایی می شود.

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با نظر دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و پیشنهاد دکتر مجتبی صدیقی رئیس امور سازمان دانشجویان کمک هزینه دانشجویان بورسیه غیرایرانی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت و از اول فروردین ۹۶ اجرایی می شود.

وی ادامه داد: اعتبارت دانشگاه ها نیز بابت شهریه این دانشجویان از افرایش مناسبی برخوردار و از مهر ۹۵ اعمال شده است.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی افزود: آمار دانشجویان غیرایرانی از مرز ۲۴ هزار نفر عبور کرده است که امیدواریم تا پایان سال، این آمار افزایش یابد.  

کد مطلب 3908430
زهرا سیفی

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