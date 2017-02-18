این مرد رکورددار مدرک دانشگاهی است!

مجله مهر: لوسیانو بایِتی مدیر مدرسهای در روستای والتری است که توانسته رکورد بیشترین تعداد مدرک دانشگاهی را از آن خود کند. او که در حال حاضر ۷۰ سال سن دارد توانسته ۱۵ مدرک از دانشگاههای مختلف ایتالیا داشته باشد.
در حقیقت اینکه کسی دو یا حتی سه مدرک داشته باشد، خیلی کار سختی نیست و بسیاری هستند که از پس این کار برآمدهاند، اما اینکه کسی ۱۵ مدرک در رشتههای مختلف را داشته باشد، قطعا کار سخت و متفاوتی را انجام نداده است.
لوسیانو مانند خیلی دیگر از هم سن و سالهای خودش روزها را در خانه و باغ گل خودش میگذراند، اما ساعت ۳ صبح درست زمانی که بسیاری خواب هستند، بیدار میشود، کتابهایش را برمیدارد و مشغول خواندن میشود، لوسیانو شبها دوباره دانش آموز میشود! او معتقد است با درس خواندن میتواند ذهنش را فعال نگه دارد و با هر مدرک دانشگاهی میتواند گستره دانش خود را بیشتر کند.
لوسیانو در سال ۲۰۰۲ و زمانیکه هشت مدرک داشت، توانست نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند، اما او کارش را متوقف نکرد و همچنان درس خواند. این معلم مدرک رشتههای تربیت بدنی، جامعه شناسی، حقوق، فلسفه علوم انسانی و مهارتهای حرکتی را داشت و ۱۵ سال بعدی را همچنان برای گرفتن هفت مدرک دیگر درس خواند. بسیاری از این مدرکها را از دانشگاه ساپینزا در رم گرفته، با این حال مدرکهایی از دانشگاههایی در تورین، ناپل و حتی دانشگاههای آنلاین را هم در مدارک او میتوان دید.
لوسیانو روزانه سه ساعت برای مطالعه زمان صرف میکند و این درس خواندن روی دیگر فعالیتهای روزانه او از جمله رسیدگی به باغ گلهایش، تدریس در مدرسه و در کنار خانواده بودنش تاثیر ندارد.
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