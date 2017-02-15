احتمال اختلال تردد در جاده های کوهستانی آذربایجان شرقی

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت متناوب سامانه بارشی تا روز جمعه ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به وزش باد شدید، بارش برف، کولاک برف و یخبندان، اختلال در تردد جاده های کوهستانی پیش بینی می شود.

اشجعی سپس افزود: از روز پنجشنبه کاهش دما شروع شده و از روز جمعه تا اواسط هفته آینده با استقرار توده هوای سرد به طور محسوس (حدود ۱۴ - ۸ درجه سانتی گراد) تداوم خواهد داشت.

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی ابراز داشت: باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی و همچنین مدیریت حامل های انرژی، تمهیدات لازم به کار گرفته شود.