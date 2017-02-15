موج دوم سیل در فارس خطرناک است/ اولویت حفظ جان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ستاد بحران استان فارس تأکید کرد: عملکرد تیم بحران استان فارس طی سه روز گذشته بسیار مناسب و خوب بوده اما این روند باید ادامه داشته باشد.
وی تأکید کرد: ورود سامانه جدید بارش خطر وقوع سیل و بحران دوم را افزایش داده که باید بیش از چند روز گذشته مدیریت شود.
استاندار فارس با اشاره به دلیل تعطیل کردن مدارس نیز افزود: درزمانی که مدارس تعطیل میشود بهتنهایی دانش آموزان و مدارس مدنظر قرار ندارند بلکه والدین آنها نیز موردتوجه هستند.
وی یادآور شد: والدینی که در مراکز امدادی، کمکرسان، بیمارستانها، فرمانداریها و شهرداریها کار میکنند زمانی که فرزندان آنها در خانه باشند بهطور حتم بسیار محکمتر و با تمام توان برای مقابله با بحران و رفع مشکلات تلاش میکنند تا زمانی که فرزندان آنها در خیابان و در زیر باران هستند.
افشانی تأکید کرد: افتخار میکنیم که مدیریت بحران دو روز گذشته مصدوم و یا فوتی نداشته و اما مدارس را تعطیل نمیکردیم اگر یک اتفاق کوچکی همروی میداد همین افرادی که امروز تعطیلی مدارس را به حالت طنز بیان میکنند خودشان بیش از دیگران اعتراض داشتند که به چه دلیل مدیریت نداشتید.
وی افزود: برخی از منازل خود نشستهاند و مطلب درست میکنند درحالیکه دیگران و گروههای مختلف مردمی استان در حال کمکرسانی و مقابله با بحران هستند.
استاندار فارس تأکید کرد: اولویت ما در زمان بحران کم کردن حداکثری خطرات برای مردم است و در این راه از هیچ تلاشی کوتاهی نمیکنیم.
افشانی خطاب به رسانههای استان نیز گفت: فعالیت رسانهها طی چند روز گذشته جای تقدیر و تشکر دارد و امیدوارم همین روند اطلاعرسانی در تمامی بخشها ادامه داشته باشد.
نظر شما