۱۰۲۸ روستا در اردبیل از آب شرب تصفیه شده برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قنبری بعدازظهر چهارشنبه در تشریح وضعیت جمعیت تخت پوشش روستایی اردبیل از آب سالم به خبرنگار مهر گفت: کل روستاهای استان هزار و ۷۱۲ مورد است که جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در آن زندگی می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر هزار و ۲۹ روستا با ۴۳۵ هزار نفر جمعیت تحت پوشش آبرسانی است که شامل ۷۵ درصد روستاها می‌شود و این در حالی است که میانگین کشوری پوشش آبرسانی ۷۴ درصد است.

مدیرعامل آبفای روستایی استان با اشاره به اولویت آبرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت اضافه کرد: به لحاظ تعداد روستا ۷۰ درصد و به لحاظ جمعیت ۸۰ درصد تحت پوشش آبرسانی است.

قنبری میانگین کشوری پوشش آبرسانی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار را ۷۷ درصد عنوان و تأکید کرد: ۳۴۵ هزار نفر در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و مابقی در روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار تخت پوشش آبرسانی هستند.

وی به بهره‌برداری از آبرسانی ۱۰۲ روستا از ابتدای سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال آینده پروژه‌های نیمه‌تمام آبرسانی تکمیل شده و به ویژه پروژه‌های بالای ۸۰ درصد به بهره‌برداری می‌رسد.