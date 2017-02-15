به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب سهل آبادی ظهر چهارشنبه در همایش وفاق و همدلی، نوشداروی بن بست کنونی، اظهار داشت: اصفهان، یک استان معدنی است که بیش از دو هزار واحد سنگبری در آن در حال فعالیت است.

وی اعلام کرد: با این وجود حمایتی از این استان و واحدهای تولیدی آن برای به روز رسانی نمی شود و آنها هنوز هم با ابزار و وسایل اولیه کار می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان تاکید کرد: گرفتن ارزش افزوده و مالیات، کمر تولیدکنندگان، معدنکاران و سنگبری‌های اصفهان را زیر بار خود خم کرده است و در حالی که آنها چک‌های یکساله برای وصول مطالبات خود دارند باید سه ماه یکبار ارزش افزوده بپردازند.

صدور مجوز تعطیلی برای ۱۲۰ واحد معدنی اصفهان

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این همایش مشکلات معدن را فراوان توصیف کرد و اعلام داشت: تاکنون ۱۲۰ واحد، مجوز تعطیلی دریافت کرده‌اند و ۱۵۰ واحد دیگر نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند که تلاش می‌شود از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود.

اسرافیل احمدیه با اشاره به وجود ۹ هزار و ۲۰۰ پروانه بهره برداری صنعتی در استان گفت: دو هزار و ۵۰۰ مورد از این واحدها در بخش معدن فعال هستند که ۱۴۲ هزار میلیارد ریال از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کل استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اشتغال بخش معدن در استان را ۸۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود پنج هزار و ۸۰۰ جواز تأسیس در استان وجود دارد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان همچنین اظهار داشت: در تلاش هستیم برای حدود ۱۸۰ هزار نفر اشتغال در استان ایجاد کنیم.

وی به مشکلات تأمین سوخت واحدهای معدنی نیز اشاره‌ کرد و گفت: سختگیری‌هایی در استان در این زمینه وجود دارد.