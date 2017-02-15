کمک به افراد حادثه دیده در حوادث با بهره گیری از ارتباطات اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیح قائمیان با اشاره به ارایه پیشنهاد انعقاد قرارداد با سازمان مدیریت بحران کشور در زمان بروز حادثه گفت: این موضوع یک طرح بین المللی است که در این بین شرکت توسعه و نوآوری شهر سعی دارد در زمان بحران کمک رسان باشد. به عبارت دیگر دستاوردهایی که به عنوان ابزارهای شهرنت برای عملیات بانکی در اختیار مردم می گذاریم، در شرایط بحران نیز می تواند بسیار کمک رسان باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر با تاکید بر اینکه در زمان بروز حوادث مترقبه همانند زلزله که با قطعی برق نیز روبرو می شویم شهرنت ها می توانند کمک کننده باشند، تصریح کرد: شهرنت ها از امکاناتی همچون ارتباطات اضطراری برخوردارند که این موضوع باعث می شود، بتوانیم در زمان حادثه کمک های خاصی به افراد بحران زده داشته باشیم.

وی درباره اینکه یکی از نکات مهم مدیریت بحران نقطه فرماندهی است، ادامه داد: باتوجه به اینکه امکانات اطلاعاتی خوبی در این زمینه داریم و شهرنت ها در نقاط مختلف کشور استقرار یافته اند، می توانیم اطلاعات خود را در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار دهیم.

قائمیان با اشاره به اینکه از سیستم های برق و ارتباطات اضطراری نیز در کنار سیستم های فعلی در کاهش مشکلات بسیار موثر خواهند بود، اذعان کرد: از سوی دیگر یک موضوع کلیدی حل بحران نقطه فرماندهی است تا در زمان بروز حادثه اطلاعات را به این نقطه برسانیم یا فرماندهی مشترکی را ایجاد کنیم، چراکه شهرنت ها در یک نقطه متمرکز هستند و سرویس ها و اطلاعات لازم را دریافت می کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر در خصوص اینکه برای در اختیار گذاشتن سرویس ویژه ای برای مدیریت بحران نیازمند برگزاری جلسات و هماهنگی های لازم هستیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز خدمات دهی شهرنت ها با استقبال خوب شهروندان تهرانی و مردم سراسر کشور روبرو شده اند.