۶۷ راه روستایی استان کرمان مسدود شد/قطع آب ۲۶ روستا

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در استان کرمان علاوه بر برکات و اثرات خوبی که به همراه داشته در برخی مناطق باعث بروز مشکلاتی شده است.

وی از انسداد ۶۷ راه روستایی استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر آب ۲۶ روستا و برق دو روستا قطع است که تلاش برای رفع این مشکلات در حال انجام است.

صالحی ادامه داد: با تلاش امدادگران هلال احمر در قالب ۴۱ تیم به ۸۸۱ خانوار امداد رسانی شده و تاکنون ۲.۵ تن نایلون در اختیار افراد قرار داده شده که پیش بینی می شود تا اواخر امشب این میزان به چهار تن برسد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان بیشترین خسارت را مربوط به واحدهای مسکونی دانست و گفت: این خسارت ها ناشی از بارندگی بوده و به دلیل عدم ایزولاسیون مناسب پشت بام ها رخ داده است.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی در خصوص احتمال وقوع سیلاب در استان کرمان انجام شده ضمن اینکه دستگاه های اجرایی هم در حالت آماده باش هستند.

صالحی با اشاره به اینکه ماشین آلات سبک و سنگین و وسایل امداد و نجات به مناطق در معرض سیلاب اعزام شده است، عنوان کرد: همچنین محورهایی که احتمال می دادیم طعمه سیلاب شوند به منظور پیشگیری از خسارت جانی تا اطلاع ثانوی مسدود شده اند.