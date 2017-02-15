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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

والیبال لیگ یک کشور:

تیم والیبال قزوین حریف مهابادی خود را شکست داد

تیم والیبال قزوین حریف مهابادی خود را شکست داد

قزوین- تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ یک کشور به یک پیروزی ارزشمند دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ یک کشور عصر چهارشنبه میزبان تیم مقاومت مهاباد بود.

در شرایطی که تیم قزوین برای صعود به لیگ برتر نیازمند دو پیروزی در مقابل حریف خود است تماشاگران قزوینی از ساعتها قبل پشت درهای بسته منتظر ورود به این سالن ورزشی بودند تا با حمایت و تشویق های خود زمینه پیروزی تیم مورد علاقه خود در خانه را فراهم کنند اما بازی با رای کمیته انضباطی بدون تماشاگر برگزار شد.

در بازی اول دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ یک والیبال تیم سپهرالکتریک قزوین برابر مقاومت فرمانداری مهاباد با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید.

تیم سپهر الکتریک‌ قزوین درسالن بدون تماشاگر در ست های دوم، سوم و چهارم نیز در برابر مقاومت مهاباد پیروز میدان بود تا با کسب امتیاز شیرین بازی در خانه چشم انتظار بازی دور برگشت در خانه حریف باشد.

بازی برگشت روز چهارشنبه در شهر مهاباد برگزار می شود و در صورت پیروزی سپهر الکتریک می توان صعود تیم قزوین به لیگ برتر را بعد از ۱۰ سال جشن گرفت.


       

کد مطلب 3908490

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