جذب ۷۵۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در دو بخش است یک منظر ملی است که استان ها باید براساس آن فعالیت کنند.

رودری بیان کرد: تا امروز ۱۸ بنگاه اقتصادی امر توسعه دراستان کرمان را پذیرفته اند.

وی از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان را بیش از ۷۵۸ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: سهم استان کرمان از جذب سرمایه گذاری خارجی کل کشور در دولت یازدهم نزدیک به ۱۰ درصد است که در مقایسه با آمار قبلی، اختلاف بسیار فاحشی در جذب و روند سرمایه گذاری در استان شاهد هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در سطح استان کرمان ۳۴ درصد رشد صادرات غیر نفتی داشته ایم و تراز تجاری استان مثبت است.

رودری عنوان کرد: طبق آمار اعلام شده آخرین عدد تورم استان کرمان در دی ماه امسال به زیر پنج درصد یعنی به ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده و این به لحاظ شاخص اقتصادی عملکرد مطلوبی است.

وی تصریح کرد: در رونق تولید و رشد اقتصادی افزایش برق مصرفی و فعال سازی واحدهای صنعتی و تولیدی را در سطح استان کرمان را داشته ایم و آماری که از شهرکهای صنعتی گرفته شده بیانگر این است که مصرف برق در بخش صنعتی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در زمینه اشتغال در سال های ۸۵ تا ۹۰ به طور متوسط حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد شده و این ارقام در۱۰ ماه سال جاری به حدود ۲۷ هزار نفر اشتغال افزایش پیدا کرده که انتظار می رود این آمار تا پایان سال به ۳۲ هزار نفر افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه این آمار بر اساس بیمه تامین اجتماعی است.

رودری بیان کرد: در استان کرمان نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش بار تکفل را داشته ایم که نرخ مشارکت استان در تابستان ۹۵ ۳۸.۴ درصد بوده است.